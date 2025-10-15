СРЕМСКА ЛИГА Чортановчани издржали све нападе Новокарловчана ГОЛМАН БРОЈЧИН ЗАКЉУЧАО МРЕЖУ
Полет - ЧСК 0:0
НОВИ КАРЛОВЦИ: Стадион Полета, гледалаца: око 150, судија: Хемун (Инђија). Жути картони: Рагастовац, Заов (Полет), Драгојловић, Паунић, Симић, П. Суботин, Васојевић (ЧСК).
ПОЛЕТ: Лалић, Марковић (Тодоровић), Алемпић, Заов, Бубало, Вукобратовић, Бурка (Кркобабић), Николаш, Рагастовац, Буквић, Котуљач.
ЧСК: Бројчин, Д. Суботин (Васојевић), Пекић (Торбица), Лукић (Терзић), Суботин, Драгојловић, Глишић, Миленковић (Пејић), Стајић, Паунић (П. Суботин), Симић.
У дербију деветог кола Сремске лиге није било голова.
Издржали су Чортановчани све нападе Новокарловчана, а голман Бројчин се разбранио од самог почетка и био је несавладив. У 8. минуту зауставио је снажан шут Бурке са око 17 метара од гола. У првом делу било је још неколико покушаја домаћих, али нису били прецизни.
И у другом делу играчи ЧСК-а успели су да одбране гол. Недостајао је завршни пас екипи Полета. Одбрана гостију била је чврста, па су мреже мировале до краја утакмице.
У 90+3 минути могли су гости после прекида да однесу сва три бода, али су Соколовић и Буквић засметали један другом и лопта је отишла у гол аут.
Подриње - Хајдук (В) 2:0 (0:0)
МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА: Стадион Подриња, гледалаца: око 100, судија: Блажон (Рума), стрелци: Максимовић у 48. и Петровић у 90. минуту. Жути картони: Новаковић (Подриње), Њежић (Хајдук В).
ПОДРИЊЕ: Мрдак, Печеница, Павловић, Јаковљевић, М. Јанковић, Новаковић (Самарџић), Ивановић, Драгановић (Максимовић), Мартиновић, Угљешић, Петровић.
ХАЈДУК: Митровић, Трзин, Мијатовић, И. Грбић, Ветеха, Стојшић, О. Грбић (Печеница), Њежић, Утвић, Перић, Радовановић.
У коректној утакмици Митровчани су победили госте из Вишњићева и прикључили се водећем двојцу сa бодом заостатка.
Први део утакмице завршен је без голова, а ривали су били потпуно изједначени што се игре тиче, није било ни озбиљнијих прилика за гол. Тек што је почело друго полувреме резервиста Боривој Максимовић примио је лопту од Угљешића на око 17 метара од гола, направио је полуокрет и распалио левицом, а лопта је завршила у рашљама голмана Митровића.
У 90. минуту Подриње је извело брз напад по десној страни, стуштио се у казнени простор Самарџић, дриблао је, лопта је у руку погодила Печеницу и судија је свирао пенал. Сигуран са беле тачке био је Марко Петровић.
Камени - Љуково 0:1 (0:0)
АШАЊА: Стадион Каменог, гледалаца: око 100, судија: Стојковић (Рума), стрелац: Бртка у 67. минуту. Жути картони: Јерковић, Требец (Камени), Дубајић, Чарапић, Жижић, Радић (Љуково).
КАМЕНИ: Вукашиновић, Пилиповић, Арсић (Праљић), Паунковић, Требец, Бежановић, Јерковић, Ергић (Страживук), Маричић, Џановић, Јовановић.
ЉУКОВО: Чарапић, Ђилас, Чича, Грујин, Дубајић (Цветићанин), Жижић (Ћалић), Трбовић (Дукић), Плећаш, Хемун, Драгосављевић (Радић), Бртка.
Љуковчани су однели бодове из Ашање. Једини погодак на утакмици постигао је Борис Бртка у 57. минуту.
Зелено-црни одузели су лопту на средини терена, размењени су кратки пасови, па је на десној страни избачен Ђилас, који је набацио лопту пред гол Каменог а тамо је нападач Љукова неометен у паду захватио лопту главом и послао је у мрежу.
Сремац - Напредак 0:1 (0:0)
ВОЈКА: Стадион ФК Сремца, гледалаца: око 100, судија: Поповић (Сремска Митровица), стрелац: Девић у 62. минуту. Жути картони: Скопљак, тренер Петрић (Сремац), Зорић, Лошић, Девић (Напредак).
СРЕМАЦ: Крстовић, Скопљак, Цвијановић, Павковић (Вујић-Пејић), Славуј, Штулић, Цоневски (Родић), Стевановић, Благојевић, Шестовић, Радојичић.
НАПРЕДАК: Петковић, Опачић, Јаворац, Стојадиновић, Јакшић (Антић), Девић, Каламбура (Стакић), Лошић (Играч), Рудан, Спасојевић (Смиљанић), Зорић.
Попинчани су победили у Војки голом Андреја Девића у 62. минуту.
Извео је слободан ударац полу-десно са око 20 метара од гола, пребацио живи зид и сместио лопту у сам угао, голман Крстовић се бацио али је био немоћан.
Припремио: М. К.