15.10.2025.
Нови Сад
СРБИН ПАО НА БАЈАКОВУ Полиција открила шверц 75.000 ПСИХОАКТИВНИХ ТАБЛЕТА

15.10.2025. 07:32
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

Полиција на граничном прелазу Бајаково ухапсила је држављанина Србије, пренео је Јутарњи лист.

Вуковарско-сремска полиција спречила је незаконит унос у Хрватску чак 75.475 комада таблета које садрже психоактивне супстанце, због чега је ухапшен држављанин Србије (54), чији идентитет није наведен.

Из вуковарско-сремске полиције су известили да су таблете откривене на граничном прелазу Бајаково током контроле теретног возила с прикључним возилом српских регистрација којим је управљао овај 54-годишњак.

Прегледом у сарадњи са с цариницима пронађено је и одузето 75.475 комада таблета које садрже психоактивне супстанце, које се налазе на попису дрога и биљака из којих се може добити дрога, као и твари које се могу употребити за израду дрога, наведено је из полиције.

Осумњиченог 54-годишњака терете за кривична дела неовлашћене производње и промета дрогама, па ће уз кривичну пријаву бити предат притворском надзорнику Полицијске управе вуковарско-сремске. 

(Telegraf.rs)

Вести Хроника
