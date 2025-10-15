СРБИН ПАО НА БАЈАКОВУ Полиција открила шверц 75.000 ПСИХОАКТИВНИХ ТАБЛЕТА
Полиција на граничном прелазу Бајаково ухапсила је држављанина Србије, пренео је Јутарњи лист.
Вуковарско-сремска полиција спречила је незаконит унос у Хрватску чак 75.475 комада таблета које садрже психоактивне супстанце, због чега је ухапшен држављанин Србије (54), чији идентитет није наведен.
Из вуковарско-сремске полиције су известили да су таблете откривене на граничном прелазу Бајаково током контроле теретног возила с прикључним возилом српских регистрација којим је управљао овај 54-годишњак.
Прегледом у сарадњи са с цариницима пронађено је и одузето 75.475 комада таблета које садрже психоактивне супстанце, које се налазе на попису дрога и биљака из којих се може добити дрога, као и твари које се могу употребити за израду дрога, наведено је из полиције.
Осумњиченог 54-годишњака терете за кривична дела неовлашћене производње и промета дрогама, па ће уз кривичну пријаву бити предат притворском надзорнику Полицијске управе вуковарско-сремске.