ВАКЦИНАЦИЈА КЉУЧ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И МЛАДИХ
РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ МОГАО БИ ПОСТАТИ БОЛЕСТ ПРОШЛОСТИ Усвојене нове националне смернице за ХПВ
Удружење за гинеколошку онкологију Србије и Удружења гинеколога и опстетичара Србије, Црне Горе и Републике Српске усвојили су прве националне смернице за превенцију болести изазваних ХПВ инфекцијом, са жељом да струка заједно ради на бољој заштити деце и младих.
Смернице представљају важан корак у унапређењу примарне и секундарне превенције и јасно дефинишу препоруке за спречавање болести које узрокује ХПВ.
Иако је вакцина против ХПВ у Србији бесплатна и доступна већ више од три године за девојчице и дечаке узраста од 9 до 19 година, вакцинисано је свега око осам одсто циљане популације. Овакав обухват није довољан да се смањи број оболелих од рака грлића материце, болести од које сваке године оболи око 1.500 жена, а њих око 700 умре.
Смернице наглашавају важност вакцинације као примарне превенције рака грлића материце и других малигних болести повезаних са ХПВ-ом, доступне и девојчицама и дечацима. Посебан акценат стављен је на вакцинацију деце од 9 до 15 година, са catch.up имунизацијом за узраст од 15 до 19 година, док се вакцинација старијих разматра према индивидуалном ризику. Смернице такође подсећају да је најефикаснији приступ комбинација примарне превенције (вакцинације и едукације) и секундарне превенције кроз организован скрининг.
Учинити све да се заштите деца
На конференцији је говорила и водитељка и манекенка Данијела Димитровска, која је испричала да је њена бака преминула од рака грлића материце.
- Зато желим да заштитим свог сина, а као мајка, знам колико значи учинити све што можемо да заштитимо своју децу. Ако својим примером могу да подстакнем друге родитеље да се информишу и донесу исту одлуку, бићу срећна, јер свака заштићена породица значи један корак ближе здравијем друштву – истакла је Данијела Димитровска.
Председник Удружења за гинеколошку онкологију Србије професор др Аљоша Мандић казао је да су ове смернице позив свим гинеколозима да подрже препоруке струке.
- Ова вакцина се примењује већ готово две деценије и резултати су јасни, у земљама које имају висок обухват вакцинацијом и редован скрининг бележи се значајан пад карцинома грлића материце. Зато и СЗО верује да би комбинацијом примарне и секундарне превенције, у наредних 10 до 15 година, рак грлића материце могао постати болест прошлости – истиче председник Удружења за гинеколошку онкологију Србије професор др Аљоша Мандић.
Удружење пацијената оболелих од рака грлића материце и јајника “Проговори” од почетка подржава имунизацију против ХПВ и кроз различите активности настоји да информише родитеље и младе о значају заштите.
- Смернице јасно дефинишу препоруке за све узрасте, наглашавајући да вакцина штити и девојчице и дечаке, док catch.up програм даје другу шансу онима који нису вакцинисани у ранијој адолесценцији. Верујемо да ће овакав заједнички ангажман омогућити повећање обухвата вакцинације, смањење броја оболелих и бољу заштиту здравља наше деце – рекла је Горица Ђокић из Удружења “Проговори”.