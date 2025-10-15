"ЕУ ОСТАЈЕ СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ СРБИЈЕ" Вучић и Фон дер Лајен након састанка о кључним темама
Председник Србије Александар Вучић састао се данас у Палати Србија са председницом Европске комисије Урсулом фон дер Лајен.
Након тет-а-тет разговора, Вучић је дао изјаву медијима у којој је истакао важност континуиране сарадње Србије са ЕУ.
„Посебно сам јој захвалан што је један од ретких званичника из целог света долазила у Србију. За Србију је чланство у ЕУ стратешко опредељење и приоритет спољне политике и то се неће мењати до следећих избора, верујем ни после тога“, рекао је председник Вучић.
Током сусрета разматране су кључне теме регионалне сарадње, економски развој и европски интеграциони процес Србије, а Вучић је нагласио спремност земље да настави реформе у складу са европским стандардима.
Вучић је говорио о текућој ситуацији у региону и европским интеграцијама.
„Од тренутка отпочињања сукоба у Украјини нисмо отворили ниједно поглавље, ниједан кластер. Чини ми се да смо у последње време неке ствари урадили, још много тога морамо да направимо али и сами да разговарамо око праваца наше политике. Верувем да, оно што је учињено по питању регулаторне агенције, бирачких спискова, неких других ствари везано за енергетска питања, ће наићи на позитивну оцену“, рекао је Вучић.
Нема једноставног решења
Како је навео, Србија се суочавамо са не лаким ситуацијама, НИС је под америчким санкцијама, а онда је де факто и под европским санкцијама и тај проблем није једноставно решив.
„Надам се да ћемо у свим питањима од значаја за енергетску безбедност и сигурност имати подршку ЕУ. Знам да ЕУ не може да изузме Србију, иако сам синоћ предао писмо госпођи Фон дер Лајен са молбом да Србија буде изузета од нових царина за челик, али такође сам замолио и верујем да ће Европска комисија наћи начин да земљама кандидатима макар за мало ублажи статус и нешто по том питању олакша“, оценио је.
Председник Србије је рекао да зима за неће бити лака.
„ Обезбедили смо велике резерве, али како ствари иду, биће тешка политичка зима за нас. И по том питању блиско ћемо сарађивати и верујем успешно са људима из ЕУ. ЕУ је највећи инвеститор и партнер Србије у трговини и услугама. Сви смо ми на Западном Балкану мали за ЕУ“, рекао је Вучић.
О уласку у Европску унију
Председник Србије изјавио је да нису даване оптимистичне прогнозе у погледу уласка Србије у Европску унију.
„Нисам говорио да ћемо ући у ЕУ ове или оне године. Данас не могу да обећавам ништа људима, осим да ћемо радити пожртвовано и напорно, да ћемо покушати оно што се назива реформска агенда и надам се да ћемо имати подршку ЕУ. Није све увек једноставно и није све лако представити људима“, рекао је Вучић.
Он је додао да постоје два кључна питања за Србију, која ће морати бити отворена у наредним месецима, али да их није сада желео разматрати.
„Захвалан сам председници на огромној подршци. Наставићемо да развијамо енергетску инфраструктуру, да видимо како и на који начин да оснажимо Србију у смислу могућности, диверзификације извора енергије, како да даље економски јачамо нашу земљу, као и очување мира и стабилности у региону. Разговарали смо и о дијалогу Београда и Приштине. Захвалан сам што је дошла у Београд у овом тренутку и надам се да ћемо имати још сусрета до краја године“, рекао је председник.
Фон дер Лајен: Залажемо се за партнерство, не за потчињавање
Председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен истакла је значај дијалога и партнерства.
„Хвала вам на отвореном и искреном разговору који смо водили данас. Врло добро знате став ЕУ – наш став подразумева слободу, а не репресију, укључујући право на мирно окупљање. Такође, залажемо се за партнерство, а не потчињавање, и за дипломатију уместо агресије. Пре скоро две деценије Србија је направила избор да се придружи ЕУ – то је био избор од срца, жеља народа, и ми очекујемо да Србија дупло брже крене својим путем ка ЕУ. Повезујемо Србију са енергетским тржиштем ЕУ, што је права гаранција да ће српске породице бити сигурне и да ће им бити топло преко зиме“, нагласила је фон дер Лајен.
Председница Европске комисијепоручила је да је сада прави тренутак за Србију да предузме конкретне програме за приступање Европској унији.
„Прва поента је да морамо да видимо напредак у области владавине права, електронских медија и изборних закона. За то је потребна истрајност и стрпљење. Вреди уложити тај труд јер се тиме приближавате циљу и то су темељи за одрживо и мирно друштво“, истакла је она.
Фон дер Лајен је посебно похвалила напредак у вези са бирачким списковима и радом Савета РЕМ-а.
„Сведок сам напора који су сви уложили да заједно сарађују – то је добар први корак. Примена је кључна. Због тога бих вас позвала да дођете у Брисел за месец дана како бисмо видели каква је ситуација“, додала је председница ЕК.
Она је такође нагласила успех Србије у усаглашавању спољне политике са ЕУ:
„Морам да вас похвалим што сте 61 одсто усагласили спољну политику са ЕУ. У оквиру плана раста основали сте и један надзорни одбор. Мислим да је то одличан сигнал.“
О решењима за политичку ситуацију у Србији
На питање „Где видите решење за тренутну политичку ситуацију у Србији“, председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен је одговорила:
„Ово је сигурно кључни тренутак за Србију. Време је да се цео народ окупи. ЕУ је спремна да вас подржи, цео процес приступања се односи на то. Сви треба да учествују у реформском процесу. Влада је сарађивала са организацијама цивилног друштва. Реформа медија и избора је нешто за шта су сви заинтересовани. Примена је најважнија.“
Председник Србије Александар Вучић истакао је понос на демократско опредељење и понашање државе поводом протеста.
„Када сте имали протесте у великим европским земљама, било је и 27 мртвих. Срећом, и захваљујући трпељивости, код нас нико није страдао у протеклих 11 месеци. Ова земља је шампион света у окупљањима, јер смо имали више од 25.000 криминалних или непријављених скупова које смо чували и обезбеђивали. То је оно што треба знати. Када причате о реакцији полиције, она је реаговала минималном употребом силе, не онако како бих ја желео, али у складу са европским вредностима“, рекао је Вучић
Председник је додао да је установљено присуство тројице руских држављана у кампу „Сунчана река“ код Лознице.
„Привели смо лица српске националности која су нам била доступна, они су нам дали податке и истрага се наставља. Та лица се и даље налазе у притвору. Као што смо привели 11 лица поводом инцидената у Паризу и два лица поводом инцидената у Немачкој – сва та лица су пружила информације. У овом случају су била присутна у кампу и три руска држављанина. Истрага се наставља“, додао је председник Србије.
Вучић је истакао захвалност председници Европске комисије.
„Веома сам захвалан што је саслушала нашу молбу. Нећемо имати услове као раније. Хвала и на томе што ћемо бити у стању да формирамо радну групу са ЕУ. Немамо ми преговоре са потенцијалним купцем јер ми нисмо власници. Нисмо комунисти. Чекамо да се власник договори. Оно што смо видели у разговорима са Русима, ситуација није лака. Ми не можемо себи да дозволимо било какво угрожавање тржишта енергената“, навео је Вучић.