ДАНАС ЈЕ МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА НА СЕЛУ Оне су носиоци промена и развоја ХЕРОИНЕ СВАКОДНЕВИЦЕ

15.10.2025.
Дневник
Дневник
Фото: Pixabay.com

Међународни дан жена на селу обележава се сваке године 15. октобра под покровитељством Уједињених нација.

Циљ овог дана је да се скрене пажња на кључну улогу жена у руралним подручјима широм света, као и на њихов допринос пољопривреди, развоју заједнице и безбедности хране.

Жене на селу често носе велики терет одговорности – од обраде земље и бриге о домаћинству до неформалног економског рада и образовања деце. Ипак, оне се често суочавају са дискриминацијом, неједнаким приступом ресурсима и ограниченим могућностима за економски и друштвени развој.

Обележавање овог дана има за циљ подизање свести о изазовима са којима се жене на селу сусрећу, промоцију једнаких права и могућности у руралним заједницама, подршку инцијативама које омогућавају економско оснаживање жена, истраживање и промоцију политика које обезбеђују бољи приступ образовању, здравству и финансијским ресурсима.

Сваке године, активности поводом овог дана укључују радионице, семинаре, јавне кампање и локалне догађаје који промовишу права и улогу жена у руралним срединама.

Обележавање Међународног дана жена на селу је подсећање да жене у руралним срединама нису само носиоци породичног живота, већ и покретачи економског и друштвеног развоја.

међународни дан жене на селу
Дневник
Дневник
