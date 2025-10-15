СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО КУПУЈЕ САНИТЕТСКА ВОЗИЛА Понуде на тендер подносе се до ОВОГ ДАТУМА
15.10.2025. 12:06 12:17
Покрајински секретаријат за здравство купује 17 санитетских возила с медицинском опремом, два реанимобила за ургентне екипе, као и три возила за превоз пацијената на дијализу.
Укупна вредност инвестиције, односно јавне набавке је 187,5 милиона динара с ПДВ-ом, од чега 170.375.000 за 19 санитетских возила, укључујући и два за ургентне екипе, док је 17.125.000 опредељено за возила за дијализу.
Понуде на тендер подносе се до 20. октобра, након чега ће надлежни у Секретаријату доделити уговор или обуставити поступак, уколико не буде заинтересованих фирми или пак све понуде буду неприхватљиве.
Одабрани добављачи ће у року од највише 120 дана морати да испоруче возила.