„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ
ОДЛОЖЕНО ПРИПРЕМНО РОЧИШТЕ ЗА САОБРАЋАЈКУ КОД БАЧКОГ ПЕТРОВЦА, У КОЈОЈ ЈЕ СТРАДАЛА МАЈКА ТРОЈЕ ДЕЦЕ Могућ споразум о признању кривичног дела
У новосадском Вишем суду јуче није одржано припремно рочиште за суђење држављанину Босне и Херцеговине Т. П. (37), који се сумњичи да је изазвао саобраћајну несрећу на мосту код Бачког Петровца, у којој је погинула мајка троје деце С. Ј. (38), док су њен супруг и ћеркице повређени, јер је могуће да ће окривљени са тужиоцем закључити споразум о признању кривичног дела, сазнаје „Дневник”.
Несрећа у којој је страдала С. Ј. се догодила 6. октобра прошле године око поднева на улазу у Бачки Петровац из правца Руменке и Новог Сада, када је, како се сумња, држављанин Босне и Херцеговине, возећи мерцедес са 1,48 промила алкохола у организму, изгубио контролу над возилом, прешао у супротну траку и ударио у аутомобил фијат, у којем се налазила породица из Новог Сада. Од силине ударца, аутомобил са петочланом породицом је завршио на огради моста. На лице места одмах су изашле екипе Хитне помоћи из Бачког Петровца и Новог Сада, полиција и ватрогасци, који су морали да секу возило како би дошли до повређених.
Нажалост, С. Ј., која се налазила за воланом фијата, упркос напорима лекара Ургентног центра Универзитетског клиничког центра Војводине преминула је, а њен супруг Ж. Ј. (37) и две малолетне ћерке задобили су тешке телесне повреде, док је трећа девојчица лакше повређена.
Казна до 12 година затвора
Т. П. се терети да је починио тешко дело против безбедности јавног саобраћаја у вези са угрожавањем јавног саобраћаја, за које је прописана казна од две до 12 година затвора.
У мерцедесу који се сударио са фијатом налазили су се Т. П. и један мушкарац из Сомбора. Њих двојица најпре нису хтели да кажу који је био за воланом, али је утврђено да је возио Т. П., који је код себе имао хрватска документа, возачку дозволу и личну карту на име И. П., док се на месту сувозача налазио Сомборац.
Због сумње у стварни идентитет лица, тражене су информације од партнерских полиција и упоређивањем отисака прстију утврђено је, на основу обавештења Интерпола Сарајево, да се ради о лицу Т. П. , држављанину Босне и Херцеговине, за којим је расписана међународна потерница Босне и Херцеговине и Аустрије, а да су му хрватски документи фалсификовани.