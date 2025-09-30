overcast clouds
17°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАЗНУО СКУТЕР, ПА ДОЛИЈАО Врбашанин завршио иза решетака

30.09.2025. 14:04 14:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова у Врбасу расветлили су кривично дело крађа и ухапсили осумњиченог А. А. (1978) из овог места.

Сумња се да је он, јуче, украо скутер четрдесетдеветогодишњем суграђанину.

Полиција је, убрзо, идентификовала осумњиченог и пронашла скутер, који је враћен власнику.

А. А. је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен основном јавном тужиоцу у Врбасу.

МУП Србије крађа Врбас
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
УКРАО ГРАДСКИ АУТОБУС ПА ГА ВИЈАЛИ ПО ГРАДУ Ево шта се догодило
бус

УКРАО ГРАДСКИ АУТОБУС ПА ГА ВИЈАЛИ ПО ГРАДУ Ево шта се догодило

22.09.2025. 18:46 18:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај