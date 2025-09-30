МАЗНУО СКУТЕР, ПА ДОЛИЈАО Врбашанин завршио иза решетака
30.09.2025. 14:04 14:08
Припадници Министарства унутрашњих послова у Врбасу расветлили су кривично дело крађа и ухапсили осумњиченог А. А. (1978) из овог места.
Сумња се да је он, јуче, украо скутер четрдесетдеветогодишњем суграђанину.
Полиција је, убрзо, идентификовала осумњиченог и пронашла скутер, који је враћен власнику.
А. А. је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен основном јавном тужиоцу у Врбасу.