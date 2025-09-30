Жена смртно страдала НОВИ ДЕТАЉИ УЖАСА НА ПАЛИЛУЛИ! Улетели су и пуцали у кафићу: Брачни пар пио кафу, па погођени!
30.09.2025. 15:43 16:04
Коментари (0)
Једна жена је убијена, док су мушкарац и жена задобили повреде након пуцњаве у локалу на Сланачком путу у Вишњичкој бањи, сазнаје "Блиц".
Како незванично сазнајемо, а шта наводе очевици са лица места, у кафић је улетело више особа које су запуцале.
Наводно, рањени мушкарац и жена су пили кафу када је дошло до пуцњаве и сумња се да су колатералне штете ове пуцњаве.
На лицу места је велики број припадника полиције.
Како се незванично сазнаје, више особа је наоружано изашло из белог комбија и почело да пуца.
Како је за Танјуг речено у Хитној помоћи, према првим информацијама пет особа је превезено у Ургентни центар.
Ове информације званично нису потврђене.
Blic.rs