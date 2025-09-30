overcast clouds
17°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Жена смртно страдала НОВИ ДЕТАЉИ УЖАСА НА ПАЛИЛУЛИ! Улетели су и пуцали у кафићу: Брачни пар пио кафу, па погођени!

30.09.2025. 15:43 16:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Блиц.рс
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Једна жена је убијена, док су мушкарац и жена задобили повреде након пуцњаве у локалу на Сланачком путу у Вишњичкој бањи, сазнаје "Блиц".

Како незванично сазнајемо, а шта наводе очевици са лица места, у кафић је улетело више особа које су запуцале.

Наводно, рањени мушкарац и жена су пили кафу када је дошло до пуцњаве и сумња се да су колатералне штете ове пуцњаве.

На лицу места је велики број припадника полиције.

Како се незванично сазнаје, више особа је наоружано изашло из белог комбија и почело да пуца.

Како је за Танјуг речено у Хитној помоћи, према првим информацијама пет особа је превезено у Ургентни центар.

Ове информације званично нису потврђене.

Blic.rs

пуцњава Пуцњава
Извор:
Дневник/Блиц.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај