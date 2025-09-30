МИСТЕРИОЗНА СМРТ ДИПЛОМАТЕ У ПАРИЗУ Амбасадор Јужне Африке пао са 22. спрата, жени послао забрињавајућу поруку
ПАРИЗ: Амбасадор Јужне Африке у Француској Нкосинати Емануел Мтетва пронађен је данас мртав у Паризу након што је пао са 22. спрата.
Париско тужилаштво потврдило је да је Мтетвино тело пронађено у хотелу Хајат недалеко од Тријумфалне капије, преноси "Фигаро".
Према локалним извештајима, верује се да је 58-годишњи дипломата скочио са 22. спрата.
Тужилаштво је навело да је Мтетвина супруга пријавила његов нестанак, након што је током претходне вечери примила "забрињавајућу поруку од њега".
Према прелиминарним доказима, телефон амбасадора је последњи пут коришћен око 15 часова у понедељак у близини Булоњске шуме у Паризу.
"Ситизен" тврди да је последњи пут виђен у петак, пре него што је пропустио низ дипломатских састанака током викенда.
Страхујући од могућег самоубиства, полиција је распоредила тимове за потрагу, укључујући и јединице са псима, да патролирају шумовитим подручјем у западном Паризу.
Мтетва је био и амбасадор у Монаку и стални делегат при УНЕСКО, а распоређен је у француску амбасаду у фебруару 2024. године.