ПОЛИЦИЈА ПОТВРДИЛА Повређена су три мушкарца и две жене у пуцњави на Палилули

30.09.2025. 17:12 17:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/МУП Србије
Фото: MUP Srbije, ilustracija

Данас око 14.23 часова у Вишњичкој бањи у једном угоститељском објекту од стране за сада непознатог лица дошло је до употребе ватреног оружја, при чему је повређено пет особа - три мушкарца и две жене, истакли су у МУП-у.

Повређене особе су превезене и збринуте у Ургентном центру. 

У току је увиђај и полиција интензивно ради на расветљавању свих околности и чињеница  овог догађаја, а на снази је акција „Вихор 3“.

Вести Хроника
