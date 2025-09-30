ПОЛИЦИЈА ПОТВРДИЛА Повређена су три мушкарца и две жене у пуцњави на Палилули
30.09.2025. 17:12 17:15
Коментари (0)
Данас око 14.23 часова у Вишњичкој бањи у једном угоститељском објекту од стране за сада непознатог лица дошло је до употребе ватреног оружја, при чему је повређено пет особа - три мушкарца и две жене, истакли су у МУП-у.
Повређене особе су превезене и збринуте у Ургентном центру.
У току је увиђај и полиција интензивно ради на расветљавању свих околности и чињеница овог догађаја, а на снази је акција „Вихор 3“.