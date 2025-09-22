УКРАО ГРАДСКИ АУТОБУС ПА ГА ВИЈАЛИ ПО ГРАДУ Ево шта се догодило
ПАРИЗ: Један мушкарац, чији идентитет није саопштен, украо је данас градски аутобус у Паризу и возио га улицама пола сата, преносе француски медији.
Он је сео за волан аутобуса у 5 сати ујутру на станици Монпарнас, у 15. арондисману, док је возач био на паузи, пренео је Фигаро.
Захваљујући систему за геолоцирање, аутобус је детектован, а полиција је ухапсила крадљивца пола сата касније у 20. арондисману.
Како је саопштила управа за саобраћај, у аутобусу у тренутку крађе није било путника, тако да приликом илегалне вожње нико није повређен.
Канцеларија париског тужиоца отворила је истрагу која ће утврдити све околности инцидента.
Како је наведено, према првим подацима из истраге, возач аутобуса је отишао на паузу оставивши кључ у контакт брави возила.
У саопштењу тужиоца се додаје да човек који је украо аутобус није од раније познат властима, као и да је у питању бескућник.
Представници синдиката су упозорили на лакоћу са којом се могу украсти оваква возила, додајући да је неопходно да се предузму додатне мере обезбеђења како би се заштитио возни парк, возачи и други учесници у саобраћају.
Званичник синдиката Ахмед Берахал предложио је да се уведу специјалне сервисне картице тако да нико не може да упали возило и покрене га.