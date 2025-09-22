clear sky
24°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕ КРИЈЕ НЕГАТИВНО МИШЉЕЊЕ Ричард Гир: Доналд Трамп уништава амерички Устав “МИСЛИМ ДА ЉУДИ СХВАТАЈУ ДА ЖИВИМО У ЛУДОМ ВРЕМЕНУ”

22.09.2025. 20:09 20:12
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
r
Фото: Screenshot / Youtube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Амерички глумац Ричард Гир, који не крије да има негативно мишљење о председнику САД, изјавио је да је невероватно колико је Доналд Трамп за шест месеци успео да уништи амерички Устав.

“Трамп демолира амерички Устав веома снажно и брзо”, казао је за БФМ ТВ Ричар Гир, звезда филмова ''Официр и џентлмен'' и ''Амерички жиголо''.

Гир, који тренутно промовише документарац о Далај Лами, чији је извршни продуцент, и раније је изговарао веома оштре речи на рачун председника САД.

Приликом доделе почасне шпанске награде Гоја, глумац је у мају описао Трампа као “силеџију” и “гангстера”, подсетила је француска телевизија.

“Мислим да људи схватају да живимо у лудом времену”, рекао је Гир, додајући да Доналд Трамп није Америка.

Он је казао да Трамп није изабран убедљивом већином, као и да је његов рејтинг лош.

“Чак ни његове присталице нису одушевљене као раније. Очигледно је да све ово мора да престане, али морамо да извучемо поуку из овог тренутка и упитамо се зашто смо дошли до ове тачке”, поручио је холивудски глумац.

Гир се осврнуо и на ситуацију у Гази, а био је међу уметницима који су у мају потписали петицију осуде ћутања културног света пред геноцидом у тој енклави.

Он је поново упозорио на “сулуде акције које врши израелски премијер Бењамин Нетањаху”, док израелска војска спроводи офанзиву на град Газу.

“Видимо да људе свакодневно убијају, док деца умиру од глади, али неке људе није брига, третирају их као животиње и кажу да није важно. Али јесте важно”, поручио је Гир.

Глумац верује да се утицај може извршити ако се окупе људи који виде ствари онаквим какве јесу.

“Оно што се догађа је погрешно и ми то не морамо да прихватимо”, закључио је Гир.

 

ричард гир устав Доналд Трамп
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај