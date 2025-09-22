НЕ КРИЈЕ НЕГАТИВНО МИШЉЕЊЕ Ричард Гир: Доналд Трамп уништава амерички Устав “МИСЛИМ ДА ЉУДИ СХВАТАЈУ ДА ЖИВИМО У ЛУДОМ ВРЕМЕНУ”
Амерички глумац Ричард Гир, који не крије да има негативно мишљење о председнику САД, изјавио је да је невероватно колико је Доналд Трамп за шест месеци успео да уништи амерички Устав.
“Трамп демолира амерички Устав веома снажно и брзо”, казао је за БФМ ТВ Ричар Гир, звезда филмова ''Официр и џентлмен'' и ''Амерички жиголо''.
Гир, који тренутно промовише документарац о Далај Лами, чији је извршни продуцент, и раније је изговарао веома оштре речи на рачун председника САД.
Приликом доделе почасне шпанске награде Гоја, глумац је у мају описао Трампа као “силеџију” и “гангстера”, подсетила је француска телевизија.
“Мислим да људи схватају да живимо у лудом времену”, рекао је Гир, додајући да Доналд Трамп није Америка.
Он је казао да Трамп није изабран убедљивом већином, као и да је његов рејтинг лош.
“Чак ни његове присталице нису одушевљене као раније. Очигледно је да све ово мора да престане, али морамо да извучемо поуку из овог тренутка и упитамо се зашто смо дошли до ове тачке”, поручио је холивудски глумац.
Гир се осврнуо и на ситуацију у Гази, а био је међу уметницима који су у мају потписали петицију осуде ћутања културног света пред геноцидом у тој енклави.
Он је поново упозорио на “сулуде акције које врши израелски премијер Бењамин Нетањаху”, док израелска војска спроводи офанзиву на град Газу.
“Видимо да људе свакодневно убијају, док деца умиру од глади, али неке људе није брига, третирају их као животиње и кажу да није важно. Али јесте важно”, поручио је Гир.
Глумац верује да се утицај може извршити ако се окупе људи који виде ствари онаквим какве јесу.
“Оно што се догађа је погрешно и ми то не морамо да прихватимо”, закључио је Гир.