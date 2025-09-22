ВУЧЕВИЋ ЧЕСТИТАО ЈЕВРЕЈСКУ НОВУ ГОДИНУ: Нека вам овај празник буде испуњен миром, здрављем и радошћу
22.09.2025. 21:33 21:35
БЕОГРАД: Председник Српске напредне странке Милош Вучевић честитао је вечерас грађанима Јеврејске заједнице у Србији Рош Хашану, јеврејску нову годину.
Грађанима Јеврејске заједнице у Србији честитам Рош Ашана јеврејску нову годину, са жељом да овај празник буде испуњен миром, здрављем и радошћу. Односе наша два народа одликују братске и пријатељске везе, исковане кроз дугу историју, која за српски и јеврејски народ није била нимало лака, поручио је Вучевић.
Србија, како је истакао, остаје посвећена неговању овог пријатељства, чувању заједничког наслеђа и вредности које нас повезују.