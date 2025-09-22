clear sky
21°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВУЧЕВИЋ ЧЕСТИТАО ЈЕВРЕЈСКУ НОВУ ГОДИНУ: Нека вам овај празник буде испуњен миром, здрављем и радошћу

22.09.2025. 21:33 21:35
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
милош вучевић
Фото: СНС

БЕОГРАД: Председник Српске напредне странке Милош Вучевић честитао је вечерас грађанима Јеврејске заједнице у Србији Рош Хашану, јеврејску нову годину.

Грађанима Јеврејске заједнице у Србији честитам Рош Ашана јеврејску нову годину, са жељом да овај празник буде испуњен миром, здрављем и радошћу. Односе наша два народа одликују братске и пријатељске везе,  исковане кроз дугу историју, која за српски и јеврејски народ није била нимало лака, поручио је Вучевић. 
 

Србија, како је истакао, остаје посвећена неговању овог пријатељства, чувању заједничког наслеђа и вредности које нас повезују.
 

Милош Вучевић рош ашана јеврејска заједница
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРБИЈА ПОД ВУЧИЋЕМ ЈЕ ВОЈНО НАДМОЋНИЈА ОД ХРВАТСКЕ, ТО "ЖУЉА" ПИЦУЛУ Лидер СНС Вучевић брутално одговорио изасланику ЕП: Бесан је због прелета моћних "Рафала"
Милош

СРБИЈА ПОД ВУЧИЋЕМ ЈЕ ВОЈНО НАДМОЋНИЈА ОД ХРВАТСКЕ, ТО "ЖУЉА" ПИЦУЛУ Лидер СНС Вучевић брутално одговорио изасланику ЕП: Бесан је због прелета моћних "Рафала"

22.09.2025. 14:08 14:56
Волим
0
Коментар
1
Сачувај