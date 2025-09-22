СРБИЈА ПОД ВУЧИЋЕМ ЈЕ ВОЈНО НАДМОЋНИЈА ОД ХРВАТСКЕ, ТО "ЖУЉА" ПИЦУЛУ Лидер СНС Вучевић брутално одговорио изасланику ЕП: Бесан је због прелета моћних "Рафала"
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић одговорио је Тонину Пицули на срамну изјаву да "Вучић и даље намерава да седи на више столица".
-А Вас очигледно "жуља" Ваша столица, па опет кибицујете у комшијско двориште. Да је Пицула стручњак да носи пушку, у то смо се уверили. Да је стручњак за наоружање, то мало теже. Али не треба бити стручњак па да видиш колико је Војска Србије снажна и опремљена најмодернијим оружјем и оруђем, а Србија војно надмоћнија од Хрватске. То жуља Пицулу. Бесан је због прелета моћних “Рафала” на паради “Снага јединства”. Уместо да му је драго што је могао да их види у комшилуку јер за његову државу су недоступни. Није ствар у столицама. Ствар је у способности и постовању које ужива нечије државно руководство. Зато Србија може и има- поручио је Вучевић путем Икса.
— Милош Вучевић (@milos_vucevic) September 22, 2025