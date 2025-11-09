(ФОТО) Од кола остала само смрскана олупина! ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА НА ОБРЕНОВАЧКОМ ПУТУ Погинуо возач, осморо повређено
09.11.2025. 08:24 08:55
У судару аутобуса и путничког возила на Обреновачком путу између Умке и Обреновца једна особа је погинула, а осам је повређено.
У директном судару живот је изгубио возач аутомобила, а повређени су колима Хитне помоћи пребачени у Ургентни центар.
Судар се догодио јутрос у 6.14, а Хитна помоћ послала је три екипе на лице места.
У првом моменту послате су две екипе, које су за једну особу на лицу места констатовале смрт и збринуле пет пацијената, а затим је послата још једна екипа за три лакше повређена пацијента.
Сви повређени су превезени у Ургентни центар, а за сада није познат степен њихових повреда.
Саобраћај је успорен, пошто се одвија наизменично, једном саобраћајном траком.
Увиђај је у току, наводи РТС
Ускоро опширније...