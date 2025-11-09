scattered clouds
(ФОТО) Од кола остала само смрскана олупина! ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА НА ОБРЕНОВАЧКОМ ПУТУ Погинуо возач, осморо повређено

09.11.2025. 08:24 08:55
Пише:
Дневник
Извор:
RTS/Tanjug
да
Фото: youtube prinstcrin/RTS

У судару аутобуса и путничког возила на Обреновачком путу између Умке и Обреновца једна особа је погинула, а осам је повређено.

У директном судару живот је изгубио возач аутомобила, а повређени су колима Хитне помоћи пребачени у Ургентни центар.

Судар се догодио јутрос у 6.14, а Хитна помоћ послала је три екипе на лице места.

У првом моменту послате су две екипе, које су за једну особу на лицу места констатовале смрт и збринуле пет пацијената, а затим је послата још једна екипа за три лакше повређена пацијента.

Сви повређени су превезени у Ургентни центар, а за сада није познат степен њихових повреда.

Саобраћај је успорен, пошто се одвија наизменично, једном саобраћајном траком.

da
Фото: Printscreen/RTS

Увиђај је у току, наводи РТС

Ускоро опширније...

судар погинули Обреновац
Извор:
RTS/Tanjug
Пише:
Дневник
