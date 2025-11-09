ГУЖВА НА ГРАНИЦИ Ево какво је стање на прелазима током празника, чека се и по неколико сати
БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 5.15 часова, на граничном прелазу Батровци теретна возила чекају три сата на излаз, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије (АМСС).
На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила. Задржавања нема ни на наплатним станицама путева Србије.
Зимска служба ЈП Путеви Србије саопштила је јутрос у 5.28 часова да су најоптерећенији путни правци првог приоритета одржавања проходни и нема снега, а да исто важи и за путеве другог и трећег приоритета.
Ауто-мото савез Србије наводи да данас треба очекивати променљив интензитет саобраћаја, а повремено и већи број возила на већини путних праваца. На почетку и крају дана магла ће отежавати видљивост, а најчешћа је на мостовима, надвожњацима и поред река.