scattered clouds
10°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ГУЖВА НА ГРАНИЦИ Ево какво је стање на прелазима током празника, чека се и по неколико сати

09.11.2025. 08:08 08:12
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
d
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 5.15 часова, на граничном прелазу Батровци теретна возила чекају три сата на излаз, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије (АМСС).

На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила. Задржавања нема ни на наплатним станицама путева Србије.

Зимска служба ЈП Путеви Србије саопштила је јутрос у 5.28 часова да су најоптерећенији путни правци првог приоритета одржавања проходни и нема снега, а да исто важи и за путеве другог и трећег приоритета.

Ауто-мото савез Србије наводи да данас треба очекивати променљив интензитет саобраћаја, а повремено и већи број возила на већини путних праваца. На почетку и крају дана магла ће отежавати видљивост, а најчешћа је на мостовима, надвожњацима и поред река.

гранични прелази границe граница
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај