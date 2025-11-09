ПОТРАГА ЗА СТОТИНАМА НЕСТАЛИХ! Потонуо брод код Малезије, пронађено само 10 преживелих, судбина осталих је неизвесна
КУАЛА ЛУМПУР: Стотине људи се воде као нестали након што је брод потонуо близу границе Малезије и Тајланда, док је пронађено 10 преживелих и једно тело, саопштиле су данас малезијске поморске власти.
Међу преживелима пронађеним на мору код архипелага Лангкави били су, између осталих, три мушкарца из Мјанмара и један мушкарац из Бангладеша.
Према наводима локалних медија, пронађено је тело жене народа Рохинџа из Мјанмара.
"Више жртава би могло бити пронађено на мору око три дана након потонуćа брода, који је напустио Мјанмар, са око 300 људи на броду", рекао је директор поморских власти северних малезијских држава Кедах и Перлис Ромли Мустафа.
Полиција државе Кедах је саопштила да су се људи, који су путовали ка Малезији, првобитно укрцали на велики брод, али, како су се приближавали граници, наложено им је да се пребаце на три мања чамца, од којих је сваки превозио око 100 људи, како би избегли да их власти открију.
"Статус друга два чамца није познат, а операција потраге и спасавања је у току", рекао је Абу Шах, шеф полиције државе Кедах.