ДРОНОВИ ПАДАЈУ КАО МУВЕ Русија тврди да је током ноћи оборила 44 украјинске беспилотне летелице

09.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: Pixabay.com

МОСKВА: Руске снаге противваздушне одбране обориле су 44 украјинска дрона изнад руске територије током ноћи, саопштило је данас Министарство одбране Русије.

"Од 23.00 часа 8. новембра до 7.00 часова 9. новембра, системи за узбуњивање противваздушне одбране пресрели су и уништили 44 украјинске беспилотне летелице са фиксним крилима", наводи се у извештају, преноси РИА Новости.

Руска војска је оборила 43 беспилотне летелице у Брјанској области и једну у Ростовској области. Kако се наводи, као одговор на нападе украјинских оружаних снага, руска војска удара високопрецизним ваздушним, морским и копненим оружјем, као и дроновима, искључиво по војним објектима и предузећима украјинског војно-индустријског комплекса.
 

Русија русија-украјина Руси
