(ВИДЕО) Певачица, хармоникаш, колце… „ПРИВАТНА ЖУРКА“ У САНИТЕТСКИМ КОЛИМА Огласила се Општа болница у Смедереву поводом снимка који кружи мрежама
Поводом снимка који се појавио на друштвеним мрежама на којем неколико особа, укључујући певачицу и хармоникаша, игра и весели се у санитету Хитне помоћи у Смедереву огласила и Општа болница у том граду.
Они су осудили "непримерено понашање запослених Дома здравља "Смедерево".
На снимку се види неколико особа, међу којима и певачица и хармоникаш, како играју и певају у делу возила Хитне у ком се превозе пацијенти, док се окупљени испред возила такође веселе и снимају читаву сцену.
ŽURKA U VOZILU HITNE POMOĆI ⁉️⁉️⁉️
Srđan Stefanović, načelnik transportne službe Zdravstvenog centra Smederevo, lice sa videa. Dok ljudi umiru, oni prave žurke u sanitetu!?
Momentalna smena i krivična prijava! Inače istaknuti član Srpske napredne stranke. pic.twitter.com/NAmjGsNSaH
— Pokret Tvrđava (@Pokret_Tvrdjava) September 21, 2025
Саопштење преносимо у целости:
Поводом видео снимка који је објављен на друштвеним мрежама, а који приказује приватно весеље у санитетском возилу у којем је учествовао, између осталих, руководилац послова транспорта и логистике у служби за медицински транспорт Дома здравља, руководство Здравственог центра се категорички и изричито ограђује од оваквог понашања запослених учесника догађаја, јер је у потпуности неприхватљиво и у супротности са стандардима и вредностима здравственог система.
Руководство здравствене установе је већ предузело мере ради санкционисања оваквог понашања. Руководиоцу послова транспорта и логистике у служби за медицински транспорт Дома здравља је издато решење о привременом удаљењу са рада, а такође ће бити и разрешен са руководећег радног места, у складу са Законом, како би се послала јасна порука о неприхватљивости оваквог поступка.
Овај догађај представља озбиљно нарушавање радне дисциплине и професионалног интегритета, и као такав неће бити толерисан.
Такође смо у поступку утврђивања одговорности и осталих запослених који су учесници овог догађаја.
Здравствена установа остаје посвећена очувању професионалног интегритета, одговорности и поверења које грађани имају у здравствени систем. О свим даљим корацима јавност ће бити благовремено обавештена - наводи се у саопштењу које потписује руководство Здравственог центра "Свети Лука" Смедерево, преноси Телеграф.