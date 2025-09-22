clear sky
(ВИДЕО) Певачица, хармоникаш, колце… „ПРИВАТНА ЖУРКА“ У САНИТЕТСКИМ КОЛИМА Огласила се Општа болница у Смедереву поводом снимка који кружи мрежама

22.09.2025. 21:51 21:57
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Поводом снимка који се појавио на друштвеним мрежама на којем неколико особа, укључујући певачицу и хармоникаша, игра и весели се у санитету Хитне помоћи у Смедереву огласила и Општа болница у том граду.

Они су осудили "непримерено понашање запослених Дома здравља "Смедерево".

На снимку се види неколико особа, међу којима и певачица и хармоникаш, како играју и певају у делу возила Хитне у ком се превозе пацијенти, док се окупљени испред возила такође веселе и снимају читаву сцену.

 


Саопштење преносимо у целости:
 

 

Поводом видео снимка који је објављен на друштвеним мрежама, а који приказује приватно весеље у санитетском возилу у којем је учествовао, између осталих, руководилац послова транспорта и логистике у служби за медицински транспорт Дома здравља, руководство Здравственог центра се категорички и изричито ограђује од оваквог понашања запослених учесника догађаја, јер је у потпуности неприхватљиво и у супротности са стандардима и вредностима здравственог система.

Руководство здравствене установе је већ предузело мере ради санкционисања оваквог понашања. Руководиоцу послова транспорта и логистике у служби за медицински транспорт Дома здравља је издато решење о привременом удаљењу са рада, а такође ће бити и разрешен са руководећег радног места, у складу са Законом, како би се послала јасна порука о неприхватљивости оваквог поступка.

Овај догађај представља озбиљно нарушавање радне дисциплине и професионалног интегритета, и као такав неће бити толерисан.

Такође смо у поступку утврђивања одговорности и осталих запослених који су учесници овог догађаја.

Здравствена установа остаје посвећена очувању професионалног интегритета, одговорности и поверења које грађани имају у здравствени систем. О свим даљим корацима јавност ће бити благовремено обавештена - наводи се у саопштењу које потписује руководство Здравственог центра "Свети Лука" Смедерево, преноси Телеграф.
 

хитна помоћ санитетска возила весеље
Вести Друштво
