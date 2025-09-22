Језива трагедија на свадби! РОДИТЕЉИ СЕ НАПИЛИ, ПА УГУШИЛИ БЕБУ НА СПАВАЊУ За новорођенче није било спаса
22.09.2025. 20:20 20:24
Двоипомесечна беба умрла је у Апокоронасу, преносе грчки медији.
Према последњим информацијама, родитељи бебе, фински пар, изазвали су смрт новорођенчета задавивши бебу док је спавала.
Конкретно, пар је присуствовао венчању у суботу увече и успавао бебу између себе, што је резултирало тиме да су је случајно ударили.
Напомиње се да су обоје наводно конзумирали алкохол.
Обдукцијом је утврђено да је смрт детета наступила гушењем.
Родитељи су изведени пред тужиоца и пуштени су у недељу ујутру, док је против њих покренут кривични поступак, јавља 24седам.