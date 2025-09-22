ГАСПРОМ СЕ НЕ ПОВЛАЧИ ИЗ НИС-а Боцан-Харченко каже да америчке санкције праве проблеме али тврди да ПРОМЕНА ВЛАСНИЧКЕ СТРУКТУРЕ НИЈЕ АЛАРМАНТНА
Амбасадор Руске Федерације Александар Боцан-Харченко изјавио је вечерас да промена власничке структуре у Нафтној индустрији Србије не значи да се Гаспром повлачи, наводећи да је та компанија уложила велике напоре да НИС постане оно што тренутно јесте - највећа и најквалитетнија фирма у региону.
У питању је био, како каже, један од највећих пројеката који је кључан за Србију.
"За нас је важно да све иде својим редом. Гаспром прихвата НИС као своје и не мислим на неки постотак капитала који имају, већ на њихов однос према НИС-у и на жељу да Нафтну индустрију Србије и даље побољшају колико је то могуће", рекао је Боцан-Харченко гостујући на телевизији Прва.
Он напомиње да је најважније да се у садашњој ситуацији која, према његовим речима, није лака, настави са пословањем.
"Америка сваких месец дана обнавља решење о санкцијама. Санкције постоје у позадини, као сенка изнад НИС-а. Ово наравно није добро за дугорочно планирање и за финансије", оценио је руски амбасадор.
Боцан-Харченко истиче да је у оваквим околностима ипак најважније мишљење потрошача.
"Нико није приметио лоше промене на пумпама. Горива има, квалитет је на истом нивоу, а цене одређује тржиште", рекао је он.
Акционарско друштво "Интелиџенс" из Санкт Петербурга, које је део Гаспром групе, постало је власник 11,304 одсто акција Нафтне индустрије Србије (НИС).
Те акције НИС-а остале су у власништву Гаспром групе, пошто је "Интелиџенс" ћерка фирма групе.
Акционарско друштво ''Интелиџенс'' стекло је 18.433.297 акција односно 11,30458 одсто, а Гаспром је задржао једну акцију НИС-а.