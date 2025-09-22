clear sky
Летови отказани, аеродром привремено затворен МОСКВОМ ОДЈЕКУЈУ ЕКСПЛОЗИЈЕ Украјинци напали, Руси оборили 11 дронова (ВИДЕО)

22.09.2025. 21:17 21:22
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
русија
Фото: pexels.com

Руске снаге противваздушне одбране обориле су 11 дронова украјинских оружаних снага који су летели ка Москви.

Тим поводом огласио се и градоначелник Москве Сергеј Собјањин на Телеграму.

„Систем противваздушне одбране Министарства одбране одбија напад дронова на Москву“.

Све хитне службе су на месту догађаја, руска РИА пише како су градом одјекивале експлозије.
Становници Московске области чули су експлозије на ободу града, а према почетним информацијама које су пренели руски медији, није било повређених, нити веће материјалне штете.

 

 

Више од 35 летова је отказано и одложено на московским аеродромима Шереметјево, Домодедово и Внуково у вечерњим сатима због напада украјинских дронова. Рад аеродрома Шереметјево је привремено обустављен.

„До 20:19 часова по московском времену, 21 лет је био одложен, а један отказан у Шереметјеву. У Домодедову је забележено девет кашњења и два отказивања, а у Внукову су одложена четири лета“, јављају руски медији.

На друштвеним мрежама појавили су се снимци на којима се виде путнички авиони како ниско лете изнад Москве, пише Курир.


 

