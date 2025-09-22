КАКО СА ЉУДИМА НА ФРОНТУ? ДРОНОВИ ЗУЈЕ СВУДА ИЗНАД ЊИХ! Немачки командант прогнозира: У потенцијалном сукобу НАТО-а и Русије око 1.000 рањених војника дневно
БЕРЛИН: Командант Централне медицинске службе немачке војске Ралф Хофман изјавио је данас да ће број рањених војника у потенцијалном сукобу између НАТО-а и Русије зависити од интензитета борби и да је реч о цифри од око 1.000 рањених војника дневно.
Хофман је у интервјуу за Ројтерс оценио да се природа ратовања драстично променила у Украјини, наводећи прелазак са повреда од ватреног оружја на ране од експлозија и опекотине изазване дроновима и муницијом која кружи изнад циља.
"Украјинци често не могу довољно брзо да евакуишу своје рањене јер дронови зује свуда изнад њих", рекао је он, истичући потребу за дуготрајним стабилизовањем повређених војника, која може трајати понекад и по неколико сати на првој линији фронта.
Хофман је рекао да су потребне флексибилне опције транспорта за рањене војнике, напомињући да је Украјина користила болничке возове.
Објаснио је да из тог разлога, немачка војска разматра употребу болничких возова и аутобуса, као и проширење медицинске евакуације ваздушним путем.
"Рањени би прво примали иницијалну помоћ на првој линији фронта, пре него што би били превезени назад у Немачку на лечење, претежно у цивилним болницама", додао је Хофман.
Он је проценио да је потребно приближно 15.000 болничких кревета, од укупног капацитета немачких болница од чак 440.000.
Нагласио је да ће Медицинска служба немачке војске, која броји 15.000 припадника, бити проширена да би се задовољиле будуће потребе.
Немачке оружане снаге планирају како да збрину потенцијално 1.000 рањених војника дневно у случају избијања великог сукоба између НАТО-а и Русије, након вишегодишњих упозорења Алијансе да би Москва могла бити способна да покрене напад од 2029. године.
Москва је одбацила све тврдње да би могла да се припреми за рат са западним војним савезом, али најновији упади руских авиона и дронова у територију НАТО-а изазвали су страх од ескалације.
Европске војске, укључујући њихове медицинске службе, појачале су припреме за потенцијални сукоб са Москвом након руског напада на Украјину 2022. године, највећег сукоба у Европи од Другог светског рата.