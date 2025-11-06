(ФОТО) ТЕЛЕФОНОМ ОТКЉУЧАВАЈУ БРАВЕ Ужички иноватори осмислили дигитални кључ

Један од њих је Марко Томић из Ужица који је заједно са својим колегама осмисилио дигитални кључ, који ће уколико би се нашао у примени вишеструко олакшао свакодневни живот грађана.

- У суштини се ради о софтверском, а потенцијално и хардверском решењу, којим покушавамо да у потпуности избацимо физичке кључеве из употребе – било да су то картице или метални кључеви какве данас користимо. Желимо да омогућимо корисницима конфорније решење, где би само уз помоћ мобилног телефона или паметног уређаја који поседује Блутут, НФЦ или Вај-Фај могли да отворе било која врата која имају ту врсту браве. У пракси то значи потпуно укидање физичких кључева. Корисник у џепу има само телефон са апликацијом у којој се налази његов дигитални кључ. На тај начин нема потребе за ношењем додатних кључева — све што треба налази се у телефону, каже за РИНУ Марко.

Овај млади иноватор додаје да колеге и он који су су заједо радили на овом патенту очекују његову примену у различитим областима, али да за почетак желе да се фокусирају на туризам и објекте попут викендица.

- На пример, на Златибору постоји велика потреба за оваквим решењима. Када власници изнајмљују своје викендице, неће више морати да физички предају кључ гостима - моћи ће путем мејла, СМС-а или апликације да им пошаљу дигитални кључ помоћу ког ће гости отворити врата свог смештаја.

Истиче да што се безбедности тиче, сматрају да је дигитални кључ сигурнији од класичних картица и кључева, јер данас постоје читачи који могу да дуплирају картицу или да је неовлашћено очитају, а физички кључ се може изгубити.

- Дигитални кључ се чува у апликацији и на мејлу, и не може се тако лако злоупотребити. Користимо најсавременије шеме енкрипције и мислимо да је ово решење безбедније од постојећих. Примену за почетак планирамо у викендицама, а затим желимо да укључимо и хотеле. На пример, гости би могли да резервишу собу ноћу, добију дигитални кључ и одмах уђу без потребе за рецепцијом или присуством особља, каже Марко.

Велика подршка младим иноваторима је Регионални иновациони стартап центар

Град Ужице последњих година постаје све препознатљивији управо по младим иноваторима и њиховим сјајним идејама, од којих су многе награђене на интернационалним такмичењима. Велику подршку пружа им Регионални иновациони стартап центар у граду на Ђетињи.

Фото: РИНА

- Стартап центар је отворен 2020. године, у јуну, са идејом да млади људи могу да користе простор, развијају своје идеје, реализују бизнис планове и отворе компаније. Основан је уз подршку Канцеларије за иновације, Града Ужица и Регионалне развојне агенције Златибор, која овим простором успешно управља већ пет година. Имамо око 20 сталних корисника, а кроз центар свакодневно пролази већи број младих људи. Одржавамо стручну праксу за ученике техничке школе из области гаминга, имамо сарадњу са свим средњим школама у Ужицу и са Академијом струковних студија, за коју организујемо праксу. Припремамо ученике и за такмичења из области технолошких иновација - последње три године освојили смо два прва и једно друго место, а наши тимови су ишли и на међународна такмичења, изјавио је Петар Вукотић, координатор Регионалног иновационог стартап центра УжицеТакође ова институција помаже и у припреми пројеката за Фонд за иновациону делатност, да би тимови могли да дођу до средстава за развој свог производа, од МВП фазе до коначне комерцијализације. У протеклих пет година имали смо велики број идеја - углавном софтверских решења. Тренутно радимо на два пројекта дигиталном кључу и виртуелном помоћнику за старија лица. Дигитални кључ, како су колеге објасниле, омогућава аутоматизован приступ објектима путем паметног телефона. Кључ се добија мејлом и временски је ограничен на трајање резервације, чиме се потпуно елиминише потреба за физичким кључевима или картицама, наглашава Вукотић.

Други пројекат је виртуелни помоћник за старија лица, намењен особама старијим од 65 година које често живе саме. Идеја је да помоћу вештачке интелигенције имају саговорника и подршку у свакодневним активностима, што може да помогне у борби против усамљености и депресије.

Вештачка интелигенција данас је неизоставан део свих пројеката. Користи се и у софтверским и у хардверским решењима. Једна од идеја на којој се тренутно ради односи се на туристичке објекте и ресторане, где АИ помаже у креирању менија и организацији ресурса у кухињи, бирајући оптималне количине састојака.

- До сада је из нашег центра потекло осам основаних предузећа. Још увек нису сви постали прави стартапови у смислу изласка на међународно тржиште, али су у фази развоја и ширења. Имамо и компанију која се развила од самог почетка уз нашу менторску подршку и данас се успешно бави аутоматизацијом система у зградарству паметном расветом, грејањем и сличним решењима - каже Вукотић.

Највећу подршкуовој институцији стиже од Града Ужица, најпре је простор бесплатан за све кориснике, што је изузетно важно.

- Поред тога, региструјемо се кроз Фонд за иновациону делатност и сарађујемо са Министарством, као и на међународним пројектима кроз које набављамо нову опрему и унапређујемо рад центра - закључује Вукотић.