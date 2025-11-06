clear sky
14°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕКО НАС ПОСМАТРА... Власник открио да паметни усисивач тајно прави 3Д мапу његовог дома и шаље је серверима у иностранству

06.11.2025. 12:09 12:16
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
усисивач
Фото: Pexels

Звучи као сцена из научно-фантастичног филма, али није.

Један корисник паметног усисивача iLife A11 открио је да његов уређај не само да чисти већ и тајно прави 3Д мапу дома и шаље је компанији без дозволе. Када је покушао да блокира пренос, усисивач је престао да ради.

Усисивач који зна где живите

Мушкарац који је пратио мрежни саобраћај свог iLife A11 усисивача открио је да уређај непрекидно шаље податке на сервере у иностранству. Анализом је пронашао да усисивач користи Google Cartographer, софтвер који мапира простор у три димензије.

усисивач
Фото: Pexels

У тренутку када је блокирао пренос, уређај је престао да се покреће. Касније је открио линију кода којом је компанија наводно послала „kill команду” и даљински искључила уређај. Када је ручно вратио оригинални код, усисивач је поново прорадио.

Приватност под знаком питања

Стручњаци упозоравају да случај iLife A11 није изолован инцидент, већ део ширег проблема праћења корисника кроз паметне уређаје. Телефони, аутомобили, па чак и кућни апарати све чешће прикупљају податке без знања власника.

И док се технологија развија брже него закони који би требало да је контролишу, корисници остају без праве заштите.

усисивач шпијунирањe приватни подаци
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Техно
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОПУЛАРНИ УСИСИВАЧ СЕ ПОВЛАЧИ СА СРПСКОГ ТРЖИШТА Може изазвати пожар! Опасан по безбедност корисника
usisivač

ПОПУЛАРНИ УСИСИВАЧ СЕ ПОВЛАЧИ СА СРПСКОГ ТРЖИШТА Може изазвати пожар! Опасан по безбедност корисника

01.10.2025. 12:43 13:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗРЕЊАНИНЦУ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗАПЛЕНИО РОБУ Дуг суграђанкама намириће са ПЕТ УСИСИВАЧА
Зрењанин

ЗРЕЊАНИНЦУ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗАПЛЕНИО РОБУ Дуг суграђанкама намириће са ПЕТ УСИСИВАЧА

24.03.2025. 09:00 09:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
УСИСИВАЧИ ВРЕЂАЛИ ПРОЛАЗНИКЕ, ЈУРИЛИ ПСЕ Хакер успео да уђе у систем роботских чистача
Ilustracija

УСИСИВАЧИ ВРЕЂАЛИ ПРОЛАЗНИКЕ, ЈУРИЛИ ПСЕ Хакер успео да уђе у систем роботских чистача

14.10.2024. 15:09 15:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај