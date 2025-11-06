НЕКО НАС ПОСМАТРА... Власник открио да паметни усисивач тајно прави 3Д мапу његовог дома и шаље је серверима у иностранству
Звучи као сцена из научно-фантастичног филма, али није.
Један корисник паметног усисивача iLife A11 открио је да његов уређај не само да чисти већ и тајно прави 3Д мапу дома и шаље је компанији без дозволе. Када је покушао да блокира пренос, усисивач је престао да ради.
Усисивач који зна где живите
Мушкарац који је пратио мрежни саобраћај свог iLife A11 усисивача открио је да уређај непрекидно шаље податке на сервере у иностранству. Анализом је пронашао да усисивач користи Google Cartographer, софтвер који мапира простор у три димензије.
У тренутку када је блокирао пренос, уређај је престао да се покреће. Касније је открио линију кода којом је компанија наводно послала „kill команду” и даљински искључила уређај. Када је ручно вратио оригинални код, усисивач је поново прорадио.
Приватност под знаком питања
Стручњаци упозоравају да случај iLife A11 није изолован инцидент, већ део ширег проблема праћења корисника кроз паметне уређаје. Телефони, аутомобили, па чак и кућни апарати све чешће прикупљају податке без знања власника.
И док се технологија развија брже него закони који би требало да је контролишу, корисници остају без праве заштите.