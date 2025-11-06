clear sky
ПОСЛЕ ПОБЕДЕ РУКОМЕТАША ЈУГОВИЋА У АРКУС ЛИГИ: Арсенић бриљирао на голу

06.11.2025. 14:24 14:47
Пише:
Вук Гвозденовић
АРКУС лига
Фото: АРКУС лига

Рукометаши Југовића били су бољи од Кикинде са 33:27 (16:12) у осмом колу Аркус лиге и тако уписали другу победу у елити.

Кикинда је играла веома добро у првом полувремену, али је час голманског заната држао Лука Арсенић на голу Каћана и меч завршио са 19 одбрана.

У другом делу боља игра Југовића, који су уз одбране Арсенића, али и одличну игру новајлије Срђана Милића освојили два бода. Истакла су се и искусна крила, Саша Терзић са шест голова и Милош Грозданић са једним мање.

– Ангажовање мојих играча у одбрани је било кључно. Добро смо се кретали што је свакако помогло Луки Арсенићу да заблиста и упише толико интервенција. Желимо да наставимо у овом ритму, напредујемо постепено и надам се да ово није наше најбоље издање. Идемо храбро из кола у коло у борбу за бодове – јасан је тренер Југовића Горјан Спахић.

Каћане сутра очекује гостовање Црвеној звезди од 19.30 сати и ако је судити по резултатима Београђана, Југовић би могао да још једне победе која би га учврстила на средини табеле. Гости из Кикинде су продубили кризу и пред недељни окршај са Шамотом налазе се на претпоследњем месту на табели Аркус лиге.

