Када немате места за буре НАПРАВИТЕ КИСЕЛИ КУПУС У ТЕГЛИ Једноставно и брзо до одличне зимнице
Ако немате где да држите буре киселог купуса и потребне су вам мање количине, овај једноставан и супербрз рецепт ће вам сигурно бити од користи.
Кисели купус је једна од најпопуларнијих зимница на нашим просторима, неизоставан додатак уз кувана јела или печење, као и састојак неких обожаваних јела, попут сарме или подварка.
Осим што је укусан, овај ферментисан специјалитет права је ризница хранљивих материја. Богат је витамином Ц, витамином К, влакнима и пробиотицима, који јачају имунитет и побољшавају варење, што нам је неопходно пред сезону вируса.
Процес кисељења чува купус и повећава му нутритивну вредност, а обично га правимо у пластичној каци, с много воде и соли. Уколико немате где да држите тако велике количине и практичније вам је да укиселите купус у тегли, имамо за вас феноменалан, брз и једноставан рецепт. Да би добио лепу жуту боју, слободно додајте неколико зрна кукуруза, а дозвољено је и експериментисање са зачинима.
Ако га припремите овако, може да траје око два месеца, а биће сочан, укусан и суперхранљив!
Састојци:
једна главица купуса средње величине (од око 1,5 кг)
1,5 кашика соли
бибер по укусу
жалфија по укусу
Припрема:
С главице купуса скините спољашње листове, нарочито ако на њима има видљивих оштећења, а потом је добро оперите исеците на четири дела, па изрендајте купус или га исеците на танке траке.
У једној великој посуди посолите купус, па га изгњечите и додајте остале зачине по жељи, а потом све лепо промешајте.
Пребаците у правилно стерилисану велику теглу, а потом притисните добро песницом. Прелијте течношћу која је остала у посуди у којој сте мешали купус са зачинима.
Једну малу теглу, довољно уску да прође кроз отвор велике, напуните камењем, па ставите преко купуса да га добро притисне како би он стално био испод нивоа течности.
Прекријте теглу чистом тканином и вежите гумицом, тако да купус има ваздуха, али да буде заштићен од прљавштине и инсеката.
Током прва 24 сата притисните неколико пута надоле мању теглу како би купус испод ње пустио течност. Уколико након тог периода не буде довољно течности да прекрије купус, у шољи помешајте онолико воде колико вам је потребно да га покрије с кашичицом соли, па поново притисните теглицом.
Овако припремљен купус би требало да се кисели 3-10 дана, а за то време би требало да стоји на тамном месту и на собној температури, не већој од 23 степена.
Кад се купус укисели (можете да пробате већ после три дана), затворите поклопцем теглу и ставите на хладно место, попут подрума, терасе или шпајза, а може и у фрижидер.