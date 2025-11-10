ЛЕПА МОНГОЛКА ПОДЕЛИЛА СРБИЈУ
КОНТРОВЕРЗЕ НЕ ПРЕСТАЈУ ДА ПРАТЕ ПРЕДСТАВНИЦУ СРБИЈЕ Тражили јој паре, добила претње да ће бити представљена као проститутка
Kада је објављено да ће Јелена Егорова, девојка монголског порекла, представљати Србију на престижном избору за Мис Универсе 2025. године, домаћа јавност се поделила. Једни су подржали идеју да Србија има представницу отвореног духа, док су други бурно реаговали због њеног порекла и пасоша који је, како се писало, купила како би могла да носи српску ленту.
Али ова прича, која је у Србији тек недавно експлодирала, има много дубље корене. Пре четири године, Јелена је била у средишту једног од најнепријатнијих сканда, случаја који је озбиљно нарушио њен углед.
"Замолили су ме да пошаљем видео у доњем вешу"
У септембру 2021. године, Егорова је путем друштвених мрежа открила да је упала у замку људи који су се представљали као продуценти музичких спотова. Под изговором кастинга, тражили су од ње да сними видео у доњем вешу. Наивно верујући да је реч о професионалној понуди, пристала је, а онда су почеле претње.
Убрзо су јој поручили да ће, уколико им не плати, видео објавити на интернету и представити је као проститутку. Да би појачали притисак, запретили су да ће фотошопирати њено лице на експлицитне фотографије других жена и све то пласирати јавности.
"У почетку сам била престрављена. Платила сам им, мислећи да ће ту стати. Али, наравно, то их је само охрабрило. После сам одлучила да више не реагујем и да се не кријем. Истина је једино оружје које имам", испричала је тада Егорова.
О овом инциденту писао је и међународни портал Цонан Даилy, који је навео да је Јелена била "жртва дигиталне уцене и застрашивања", али и да се касније јавно огласила како би друге девојке упозорила на исте замке.
Траума постала телевизијски садржај
Годину дана касније, у мају 2022, њену причу преузела је руска телевизија НТВ, која је о случају снимила емисију под називом "Интима за новац". Емисија је изазвала велику пажњу, али и бурне реакције, јер су поједини делови приказани сензационалистички, без обзира на Јеленину трауму.
Kао да то није било довољно, регионални портал сакхалифе.ру и канал НВK Саха отишли су корак даље, приказали су емисију о "моралним вредностима и обнаженим девојкама", у којој су без њене сагласности приказали фотографије Јелене у купаћем костиму.
Реакција мисице била је оштра: "Без мог одобрења узели су моје фотографије са мора и приказали их целој Јакутији. Никада нисам правила развратне слике, нити сам давала сагласност да ме ико користи у својим програмима. То што сам на плажи у купаћем костиму не значи да сам обнажена жена без морала. Да ли би вама било пријатно да неко узме ваше слике и коментарише их на телевизији? Ни мени није. Хвала бар што су ми замаглили лице".
Додала је и: "Живите свој живот, јер свако види по сопственој искварености. Мучно ми је што телевизија зарађује пажњу понижавајући друге. Уместо да говоре о поштовању, они су ме јавно изложили подсмеху".
Од јавног линча до међународних титула
Иако се чинило да ће тај скандал окончати њену каријеру, Јелена Егорова је све изненадила, наставила је да се бави моделингом и да учествује на међународним такмичењима лепоте.
Године 2022. представљала је Монголију на избору за Мисс Гранд Интернатионал у Индонезији, такмичењу на којем се појавило чак 67 кандидаткиња. Иако није стигла до финала, њено појављивање изазвало је пажњу због приче о храбрости и упорности.
Две године касније, на избору Мисс Миддле Еаст 2024. у Уједињеним Арапским Емиратима, освојила је титулу Мисс Еартх Миддле Еаст 2024, чиме је коначно вратила углед и самопоуздање.
Та два такмичења отворила су јој пут до још већег признања, 19. октобра 2025. године, Јелена је именована за Мисс Универсе Србије 2025. и тиме поново доспела у жижу интересовања, али овога пута на глобалном нивоу.
Србија подељена, али прича о њој више није само о лепоти
Вест да ће Јелена Егорова представљати Србију изазвала је буру у домаћој јавности. Једни су је дочекали с подршком, тврдећи да је симбол модерне Србије која не гледа порекло већ труд и достојанство. Други, међутим, оспоравају њену легитимност и сматрају да је "непримерено да нас представља неко ко није рођен овде".