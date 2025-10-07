НЕМА ВЛАГЕ И НЕПРИЈАТНОГ МИРИСА! Трик са фротирним пешкиром је СПАС за све који немају машину за сушење
Све што вам је потребно већ имате код куће и за трен ока ћете се решити "мука".
Једноставан трик са обичним фротирним пешкиром постао је вирални спас за свакога ко нема машину за сушење веша, а жели да избегне влагу и непријатне мирисе у свом дому.
Брзо сушење без струје – са пешкиром
Када сушење одеће постане права борба, постоји изненађујуће једноставно решење које не захтева ни машину за сушење веша нити додатне трошкове за струју. Све што вам је потребно је велики, чист и сув фротирни пешкир.
Поступак је веома једноставан: раширите пешкир, ставите на њега комад мокрог веша, затим га уролајте као кобасицу и чврсто затегните. Тканина пешкира ће упити вишак воде из одеће, а након неколико минута одећа ће бити знатно сувља и спремна за качење – чак и у затвореном простору.
Идеално решење за хладне и кишне дане
Ова метода сушења практична је, брза и потпуно еколошка јер не користи електричну енергију. Посебно је корисна у зимским месецима или током кишних дана, када се одећа тешко суши на зраку.
Савети за брже сушење рубља у стању
Да би резултат био што бољи, стручњаци препоручују да простор у којем сушите рубље буде топао и прозрачан. Повремено отварање прозора помаже у уклањању вишке влаге и стварању плесни. Ако имате вентилатор или овлаживач ваздуха, укључите их накратко – да бисте додатно убрзали циркулацију ваздуха и сушење тканине.
Такође, већ у фази прања можете помоћи процесу: у машини за прање веша користите високу брзину центрифуге како би одећа изашла с минималном водом.
Трик за постељину и пешкире
Код већих попут постељине или пешкира, препоручује се да их пресавијете на пола и окренете након неколико сати како би се равномерно осушили. Најбоље време за сушење је током дана, када је температура виша, а ваздух боље циркулише.