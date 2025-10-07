БОРИО СЕ СА АЛКОХОЛИЗМОМ ДОК ЈЕ ГЛУМИО ХАРИЈА ПОТЕРА! Данијел Редклиф: "Постао сам завистан да бих поднео притисак славе"
Данијел Редклиф, глумац којег је свет упознао као Харија Потера, отворено је говорио о притиску славе и својој борби са алкохолом.
Иако многи сањају о животу под рефлекторима, Редклифова прича показује да слава често носи и сопствене изазове, нарочито када се стекне у тинејџерским годинама.
Слава и осећај да сте стално посматрани
Рођен у Лондону, Редклиф је постао глобално познат захваљујући улози у филмском серијалу о Харију Потеру. Популарност је донела и озбиљне последице – стални осећај да је "посматран" и немогућност приватности били су нешто са чим се тешко носио.
Током гостовања у емисији The Off Camera Show 2019. године, објаснио је: "Могло би све то углавном бити у мојој глави… али осећао сам се посматрано кад год сам улазио у бар или паб. У мом случају, најбржи начин да заборавим на то да ме људи посматрају био је да се јако напијем".
Алкохол као начин бега
Редклиф је признао да је алкохол користио како би лакше поднео притисак славе, али убрзо је схватио да то само привлачи још више пажње – људи су желели да виде да ли дечак који је играо Харија Потера може да попије пиво, што га је додатно подстицало да пије више како би превазишао несигурност.
Говорећи о психолошком утицају славе, рекао је: "То може утицати на твоју психу и некако мораш… нема приручника за то како почети млад и изгурати ствари. Део проблема је очекивање да увек будеш одушевљен. Имаш одличан посао, богат си и као да немаш 'право' да будеш тужан или да не будеш узбуђен због свега тога".
Схватање зависности
Редклиф је раније признао да је до времена снимања шестог филма, "Хари Потер и Полукрвни Принц", постао зависан од алкохола. У интервјуу за GQ 2011. рекао је: "Постао сам зависан од алкохола да бих уживао у стварима".
Иако никада није долазио на сет пијан, признаје да се често појављивао са јаким мамурлуком: "Могу да покажем много сцена у којима сам тотално одсутан. Поглед у очима је мртав".
Пут ка трезвености
Редклиф је први пут престао да пије 2010. године, али је после неколико година поново пробао алкохол. Ипак, од тада се држи трезвености и свестан је колико му је та одлука променила живот.
"Био сам невероватно срећан због људи који су били око мене у одређеним моментима мог живота. Срео сам неке кључне људе, неке глумце, неке не, који су ми дали одличне савете и стварно су бринули о мени."
И на крају, [трезвеност] је била моја одлука. Једног јутра сам се пробудио и помислио: ‘Вероватно ово није добро’.”
Редклиф је додао: "Не могу да верујем какав сам хаос уносио у свој живот док сам пио. Сада сам заиста много срећнији".
Млади и слава, невидљиви притисци
Gлумац истиче да притисак славе може бити огроман, посебно за младе људе, и брани оне који се боре са сличним проблемима.
"То је као када људи критикују Џастина Бибера због трка аутомобилима. Не можеш ни да замислиш колико се можеш осећати преплављено."
Приче попут Редклифове све чешће се појављују у јавности јер многе познате личности данас отворено говоре о својим изазовима са алкохолом и притиском славе. Његова искуства показују колико је важно тражити подршку и доносити свесне одлуке за сопствено ментално здравље, без обзира на то колико гламура и богатства окружује живот под рефлекторима, пише Она.