(ФОТО) ПРИЧА МАМЕ КОЈА СЕ ПОРАЂАЛА 54 САТА "Била сам мртва 28 минута, а онда сам се вратила" ОВО ЈЕ ЊЕНО ИСКУСТВО СА "ДРУГЕ СТРАНЕ"
Прича маме која је након тешког порођаја који је трајао 54 сата и рођења сина Мила, умрла на пола сата, а потом и успела да се врати међу живе.
За британску списатељицу Нилуфер Атик, порођај је био нешто најстрашније и најлепше што јој се десило. Нилуфер је доживела искуство блиске смрти након компликација током рођења сина Мила, који је рођен након 54 сата тешких порођајних мука и хитног царског реза.
Нилуфер Атик (49), колабирала је и није давала знаке живота готово пола сата, осећајући како полако "клизи" с овог света. Данас тврди да јој је искуство блиске смрти најлепша ствар која јој се догодила у животу.
Попут већине људи, и она је читала о искуствима клиничке смрти - тунелима светлости, сусретима с преминулим вољенима, а обично је узрок смрти породиља било постпорођајно крварење. Њено искуство било је потпуно другачије.
"Нисам изашла из тела, нико ме није дозивао с 'оне стране'. Али осећај је био толико блажен да ме је заувек ослободио страха од смрти."
54 сати агоније
Нилуфер је имала 41 годину када је родила сина Мила, након невероватних 54 сата порођајних мука. Иако није очекивала лак порођај, није ни слутила шта је чека.
"Контракције су почеле нагло, одмах јаке и на сваких три минута. Отишли смо у болницу, али су нас враћали кући говорећи да нисам довољно отворена. Била сам у толиким боловима да нисам могла да ходам и повраћала сам, али су ми упорно говорили да је то 'нормално'."
Након 19 сати код куће, вратила се у болницу, одбијајући да поново буде послата назад. Болови су били неиздрживи.
"Мило је био окренут наопако, главом је блокирао порођајни канал, зато нисам напредовала. Тек када смо обоје били у животној опасности, урадили су хитан царски рез. Али ни тада није ишло како треба. Анестезиолог ми је дао превише спиналне анестезије и престанак дисања ме замало коштао живота."
Мило је рођен, али одмах пребачен на интензивну негу због проблема с дисањем. Нилуфер је, иако пресрећна, била у стању шока.
"Рекла сам себи: 'Кад га доведемо кући, тада ћу имати времена да се опоравим.' Али моје тело је имало друге планове."
Прочитајте и причу о инфлуенсерки која је након порођаја преминула због емболије плодовом водом.
Клизање у смрт
Два дана касније, док су обилазили Мила у болници, Нилуфер је осетила вртоглавицу.
"Мислим да морам да седнем", прошапутала је пре него што се срушила. "Нисам била без свести. Чула сам све око себе, сестру која зове помоћ, докторе који ми постављају питања, али нисам могла да одговорим, померим се, отворим очи. Само сам осећала како полако тонем у неки други свет."
Наредних 28 минута лекари су покушавали да је поврате.
"Знала сам да умирем. И била сам у реду с тим. Осећај је био неописив. Као да ме преплавила чиста срећа, хиљаду пута јача од било чега што сам икада осетила. Тонула сам у таму, али та тама је била топла, безбедна, без бола."
Није било тунела, светлости, анђела. Само осећај мира.
"Осећала сам како ми се дисање успорава до потпуног престанка. Али није било панике, није било страха. Било је као да се моје тело растапа у чисту екстазу."
Лекари су је у очајничком покушају да је пробуде болно штипали, убадали иглама, дозивали по имену.
"Хтела сам да вичем на њих: 'Оставите ме! Пустите ме да уживам у овоме!' Али нисам могла да се померим."
Статистике кажу да су ово најчешћи здравствени проблеми проблеми са којима се породиље суочавају.
Погледајте фотографије које је Нилуфер објавила на друштвеним мрежама пре и након порођаја:
"Морам да се вратим Милу!"
А онда, у том савршеном миру, једна мисао ју је тргнула из загрљаја смрти - Мило!
"Одједном сам помислила: 'Морам да се вратим свом сину!' И као да је ледена вода прострујала мојим венама, нагло сам се тргла и дошла к себи. Управо у том тренутку, лекари су ми дали инјекцију адреналина."
Дрхтала је толико да није могла да држи чашу воде.
"Сестра ми је рекла: 'Баш си нас уплашила.' Мој партнер ми је објаснио шта се догодило. Мој организам је доживео шок и органи су остали без кисеоника. Требало им је 28 минута да ме поврате."
Када је схватила колико је била близу смрти, сви су очекивали да ће бити потресена. Уместо тога, она се насмејала.
"Било је невероватно!" рекла је партнеру. "Скоро да умрем, то је најлепше искуство које сам доживела." Он ју је збуњено гледао, мислећи да још није сасвим при себи. Али она је била потпуно свесна онога што говори.
"Смрт ми сада више не делује застрашујуће. Не бојим се бола, не бојим се краја. Знам како изгледа и знам да је прелепо."
Данас, осам година касније, каже да више цени живот него икада.
"Нисам сигурна да ли мој партнер верује у оно што сам му рекла. Не причам често о томе, јер се плашим да ће ме људи сматрати лудом. Али сада знам, смрт можда није онај страшни крај каквим га замишљамо."