Тајно оружје сваке тастатуре "Ф" ТАСТЕРИ КРИЈУ ГЕНИЈАЛНЕ ПРЕЧИЦЕ Ево како да користите овај моћни алат
У ери иновација они су задржали статус тајног оружја за брже обављање задатака
На врху сваке тастатуре налази се ред тастера који већина корисника ретко користи – Ф1 до Ф12. Ови тастери делују као реликт из прошлих времена, али њихова улога је много важнија него што се чини. Иако су настали пре више од пола века, и даље су ту са добрим разлогом: омогућавају брже извршавање команди, повећавају продуктивност и чине рад на рачунару једноставнијим.
Њихова прича почиње шездесетих година, када рачунари нису имали графичке интерфејсе, већ су корисници уносили команде преко тастатуре. Ф тастери су тада служили за брзо слање инструкција програмима, што је значајно убрзавало рад. Уместо да корисник укуцава дугачке команде, довољан је био један притисак. Таква једноставност и ефикасност учиниле су их незамењивим у раним рачунарима.
Први велики скок догодио се 1981. године, када је ИБМ представио легендарни Модел М – тастатуру која је стандардизовала распоред функцијских тастера од Ф1 до Ф12 на врху. Тај распоред је постао универзалан и опстао до данас, иако су се рачунари у међувремену драстично променили.
Шта сваки Ф тастер заправо ради?
Сваки од функцијских тастера има посебну сврху која може олакшати свакодневни рад.
Ф1 је готово универзална команда за помоћ. Притиском на њега отвара се „Хелп“ мени у већини програма, док комбинација Win + Ф1 покреће претрагу помоћи у Microsoft Edge прегледачу.
Ф2 омогућава тренутно преименовање фајла у Windows Exploreru и уређивање ћелија у Excelu – прави спас за све који свакодневно раде с документима и табелама.
Ф3 покреће претрагу у већини апликација и претраживача, док у командној линији понавља последњу унету команду.
Ф4 отвара адресну линију у Exploreru, а у комбинацији Алт + Ф4 затвара активан прозор – вероватно најпознатија пречица међу корисницима.
Ф5 освежава садржај странице или фолдера, док Цтрл + Ф5 ради тзв. „хард рефресх“, што брише кеширане податке и учитава свеже информације.
Ф6 пребацује фокус на адресну траку
Ф7 покреће проверу правописа
Ф8 омогућава Сафе Моде при покретању Windowsa
Ф9 освежава документе
Ф10 активира мени траку
Ф11 шири екран преко целог приказа
Ф12 отвара опцију „Саве Ас“ или developerske алате у прегледачима.
Функције које олакшавају свакодневни рад
Упркос бројним иновацијама у софтверу, Ф тастери су задржали практичне улоге које често спашавају време. У програмима попут Microsoft Office пакета, Adobe алата или интернет прегледача, они нуде директан приступ кључним командама без потребе за мишем.
На пример, комбинација Shift + Ф10 замењује десни клик мишем – идеално када миш не ради. Ф7 проверава правопис и граматику у Wordu. Ове функције делују једноставно, али уштеде које доносе мерене су сатима рада месечно.
На Мац рачунарима Ф тастери су добили додатну улогу – осим стандардних команди, користе се за контролу осветљења, јачине звука и мултимедије. Притиском на Фн или Глобе тастер, враћају своје класичне функције, док поједини модели имају и Ф13–Ф19 који се могу прилагодити.
Све то показује да су Ф тастери постали мост између старих система и савремене технологије – део који спаја традицију и практичност.