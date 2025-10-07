И КРАВЕ ИМАЈУ НАГЛАСАК Научници потврдили невероватно откриће
Научници потврдили: начин на који краве мучу зависи од краја из ког долазе!
Краве имају различите нагласке. Њихово „му“ звучи другачије у зависности од тога из ког дела света потичу.
У истраживању из 2006. године, које је изазвало велико интересовање јавности, стручњаци су потврдили да краве заиста муућу с нагласком специфичним за своје стадо, пренео је Би-Би-Си.
Џон Велс, професор фонетике са Универзитета у Лондону, анализирао је тврдње фармера из енглеског подручја Вест Кантери да њихове краве „муућу“ с локалним призвуком.
Фармер из Гластонберија, Лојд Грин, изјавио је:
„Проводим доста времена са својим кравама и оне дефинитивно муућу с нагласком из Сомерсета. Разговарао сам и са другим фармерима у нашем крају — и они су приметили исто у својим стадима. То функционише као и код паса: што је веза између фармера и животиње ближа, то животиња лакше ‘покупи’ његов нагласак.“
Професор Велс потврдио је ове тврдње, објаснивши:
„Ова појава је добро позната код птица. Постоје различити ‘акценти’ у цвркуту исте врсте широм земље. У малим популацијама, као што су стада, могу се јавити препознатљиве дијалекатске разлике које највише зависе од блиског окружења.“
Лингвисткиња др Жанин Треферс-Далер са Универзитета Западне Енглеске у Бристолу додала је:
„Када учимо да говоримо, усвајамо локални језички образац својих родитеља - слично томе, могло би се рећи да и краве из Вест Кантерија имају свој локални ‘говедарски дијалекат’.“
Ова открића, која показују да су краве сложеније него што се мислило, надовезују се на ранија истраживања која су показала да краве умеју да исказују емоције, стварају пријатељства и чак памте „увреде“.