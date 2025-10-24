overcast clouds
(ВИДЕО) ПОЗНАТИ АУТОМЕХАНИЧАР ИЗАБРАО НАЈБОЉИ ПОЛОВНИ АУТОМОБИЛ Поуздан, удобан, мало троши, а цена приступачна

24.10.2025. 13:04 13:37
Пише:
Дневник
Извор:
smartlife.mondo.rs
Коментари (0)
ауто
Фото: screenshot/ Youtube / Scotty Kilmer

Један од најпознатијих аутомеханичара открио је који полован аутомобил тренутно нуди најбољу комбинацију поузданости, удобности и ниске потрошње горива.

Скоти Килмер, популарни механичар са Јутјуба, истакао је да је „тоjoтакорола” његов број један избор за све који траже квалитетан и приступачан полован аутомобил, преноси nova.rs.

Килмер је посебно похвалио „королу” због предњег погона, квалитетне унутрашњости и изузетног безбедносног стандарда. Додао је да аутомобил одлично троши гориво, што га чини идеалним првим возилом за возаче почетнике.

automobil
Фото: screenshot/ Youtube / Scotty Kilmer

Већ годинама Килмер истиче тојоту” као симбол поузданости на путевима, а о „короли” каже:

„Прво и најважније, огроман број короли је продат широм света, тако да је лако пронаћи добар полован примерак. Нема потребе да купујете нови аутомобил. Предњи погон одлично функционише и по киши и по снегу. Аутомобил има довољно простора, унутрашњост је квалитетна, а возачко искуство пријатно. Троши мало горива, а брзина је сасвим довољна за свакодневну вожњу.

Власник овог аутомобила раније је имао тојоту јарис”, мањи модел, али „корола” троши чак и мање. Када је реч о безбедности, ту су ваздушни јастуци свуда по кабини, што аутомобил чини изузетно сигурним. Мањи четворовратни модел је такође јефтинији за осигурање, па је идеалан као прво возило за тинејџера.“

Најпродаванији модел тојоте”

Тојота корола” се први пут појавила шездесетих година прошлог века, а током седамдесетих постала је једно од најпопуларнијих возила у Јапану. Временом је постала најпродаванији модел тоyоте” и једно од најуспешнијих аутомобила у историји, како на домаћем, тако и на светском тржишту.

Цена половних „короли

Половни модели старији неколико година могу се пронаћи по ценама између 5.000 и 10.000 евра, док новији хибридни примерци са малом километражом могу коштати и до 20.000 евра.

И данас, тојота корола” остаје један од најпоузданијих и најисплативијих аутомобила на тржишту – идеалан избор за возаче који траже сигурност, дуготрајност и ниске трошкове одржавања.

аутомобил половни аутомобили тојота аутомеханичар
Извор:
smartlife.mondo.rs
Пише:
Дневник
Магазин Техно
