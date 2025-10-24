broken clouds
15°C
24.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВО ЈЕ НАЈМРАЧНИЈИ ЗНАК ХОРОСКОПА Погледајте због које 4 ствари овај знак тера људе да се дистанцирају

24.10.2025. 17:16 17:23
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо.рс, Тамара Величковић
Коментари (0)
с

Сваки знак хороскопа има особине које могу да плаше друге.

Шкорпија предњачи по овом питању. Ушли смо у њену сезону, па у наставку објашњавамо шта је то што јој даје мрачну душу.

Шкорпија је један од најизраженијих знакова Зодијака. Воли да иде својим путем и одликује је снажна личност. Иако поседује многе пожељне особине, има и своју мрачну страну. Управо она многе људе тера да се дистанцирају и отежава освајање њихове симпатије.

Ево 4 особине Шкорпије због којих други радије држе дистанцу:

1. Шкорпија воли да контролише друге

Шкорпија обожава да има контролу над другима, како у приватном, тако и у професионалном животу. Не подноси неслагање и тешко прихвата другачије мишљење. Да би постигла свој циљ, често користи разне манипулативне технике. Њена стална жеља за доминацијом над другима може да буде узрок озбиљних конфликата који понекад трају годинама.

Фото: pixabay.com

2. Тешко је "прочитати" Шкорпију

Шкорпија је врло тајанствена. Никада не показује своје праве мисли и осећања, због чега многи не могу да одреде њене стварне намере. Њена скривена природа често негативно утиче на породични и професионални живот. Неки јој једноставно не верују.

3. Воли да живи на ивици

Шкорпија је знак који увек ради ствари на свој начин. Не подноси када јој неко намеће правила. Живи по сопственим правилима и држи их се без обзира на све, чак и ако се то не допада другима. Ужива у ризику, не марећи превише за последице својих поступака. Често, посебно у младости, упада у лоше друштво.

4. Шкорпија је изузетно тврдоглава

Шкорпија је позната по свом тешком карактеру. Прави је тврдоглавац. Када нешто одлучи, тешко је наговорити је да промени мишљење. Чак и када зна да није у праву, и даље чврсто стоји на свом. Тежак је партнер у преговорима и увек тежи томе да на крају она изађе као победник.

 

Мондо.рс, Тамара Величковић

Астро хороскоп знак шкорпија
Извор:
Мондо.рс, Тамара Величковић
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Отвара се период ВЕЛИКИХ ПРЕОКРЕТА и снажних емоција! Ево који ЗНАЦИ ХОРОСКОПА ће од 22. октобра КОНАЧНО продисати! ВЛАДАВИНА ШКОРПИЈЕ доноси им неизмерну срећу
хороскоп

Отвара се период ВЕЛИКИХ ПРЕОКРЕТА и снажних емоција! Ево који ЗНАЦИ ХОРОСКОПА ће од 22. октобра КОНАЧНО продисати! ВЛАДАВИНА ШКОРПИЈЕ доноси им неизмерну срећу

22.10.2025. 22:25 22:30
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВЕЋ ЈЕ ТУ - ХОРОСКОП ЗА 2026! Детаљна прогноза за сваки знак! ШКОРПИЈА спремна за промене, Рибама се ОТВАРАЈУ ВРАТА, а Раковима....

ПРИПРЕМИТЕ СЕ, САМО ШТО НИЈЕ!

da

ВЕЋ ЈЕ ТУ - ХОРОСКОП ЗА 2026! Детаљна прогноза за сваки знак! ШКОРПИЈА спремна за промене, Рибама се ОТВАРАЈУ ВРАТА, а Раковима....

09.09.2025. 18:22 18:58
Волим
0
Коментар
0
Сачувај