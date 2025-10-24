broken clouds
ИТАЛИЈАНИ КРАЉЕВИ ТЕСТЕНИНЕ Највећи произвођачи, а ево у које земље највише извозе

24.10.2025. 16:58 17:07
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: pixabay.com

РИМ: Европска унија произвела је током прошле године укупно шест милиона тона тестенине, у вредности од 9,1 милијарде евра, пре свега захваљујући кључном доприносу Италије, објавио је данас Евростат.

На годишњем нивоу је вредност производње порасла за три одсто, док је количина произведене тестенине смањена за пет одсто.

Италија, колевка пасте, остала је апсолутни лидер и произвела готово четири петине укупне количине - тачније 4,1 милион тона, што чини 69 одсто производње у Европској унији.

На другом месту налази се Шпанија са 367.000 тона и уделом од шест одсто, док је Немачка трећа са 290.000 тона и уделом од пет одсто.

Чланице Европске уније су прошле године извезле 2,9 милиона тона тестенине, док је увезено 1,7 милиона тона. Италија и овде заузима водећу позицију са 2,2 милиона тона извоза, што представља 77 одсто укупног извоза тестенине из ЕУ, док је на другом месту Шпанија са 131.000 тона и уделом од пет одсто.

Више од половине укупног извоза (55 одсто) пласирано је унутар Уније, док је преосталих 45 одсто намењено тржиштима ван ЕУ. Најважнији спољни купци били су Велика Британија (25 одсто) и Сједињене Америчке Државе (23 одсто), што указује на стабилну потражњу на англосаксонским тржиштима упркос расту трошкова производње и транспорта.

Фото: pixabay.com

Ако се осврнемо на увоз, закључујемо да је Немачка прошле године била највећи увозник тестенине у ЕУ, са 468.000 тона или 28 одсто укупног увоза, док Француска заузима друго место са 372.000 тона (22 одсто).

Ови подаци показују да и земље са развијеном прехрамбеном индустријом и даље веома зависе од италијанске пасте.

Чланак је објављен поводом Светског дана тестенине који се сваке године обележава 25. октобра, наводи се на веб страници Евростата.

италија тестенина извоз хране
