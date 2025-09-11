ПОЛОВНИ АУТОМОБИЛИ СВЕ СКУПЉИ Купци све спорије доносе одлуку о куповини
Цена половних возила је у првој половини године расла, расли су и трошкови набавке, а интересовање купаца мање је него претходних година.
Иако у овом тренутку нико не може са сигурношћу да тврди како ће се даље кретати цене половњака, готово сви се слажу да су шансе да цене иду надоле веома мале, показало је најновије истраживање сајта Половни аутомобили, у којем је учествовало преко 120 професионалних продаваца половних возила. Истраживање је показало и да већина купаца знатно спорије доноси одлуке о обнављању возног парка, али и тражи већу дозу сигурности, пре свега када је реч о историји возила. Резултати анкете јасно показују да је упркос бројним изазовима, пре свега у погледу даљег кретања цена, потражња за половним аутомобилима и даље велика, али да су купци опрезнији и пажљивије бирају, те да је транспарентност, посебно у погледу историје возила, све важнији услов за куповину.
Власници ауто-плацева изнели су и своја очекивања за наредни период где половина учесника очекује или даљи раст цена или стабилизацију. С обзиром на укупну ситуацију у земљи, али и у Европи, из које у Србију стиже огромна већина половњака, нимало не чуди што око 37 одсто испитаника не може да предвиди даље кретање цена, указују са сајта Половни аутомобили. Истовремено, истиче се у да су за првих шест месеци ове године просечне цене свих оглашених путничких возила на том сајту порасле за 6,6 одсто у односу на исти период прошле године. На основу тога, али и очекивања продаваца, није реално очекивати да половњаци буду јефтинији наредних месеци, па се чини да они који евентуално размишљају о куповини половњака и немају разлога да превише чекају…
Један од разлога зашто просечне цене и даље благо расту су и високе дажбине приликом увоза, али и цене половњака у иностранству, указали су продавци. Наиме, 26 одсто учесника анкете навело је високе цене возила у иностранству као највећи изазов у пословању, док још 16 одсто њих као главни проблем наводи скупљу припрему возила за продају. Резултати анкете сугеришу да је понуда половних аутомобила веома добра јер је мање од два одсто испитаника као највећи изазов навело мањак квалитетних возила.