НИЈЕ МАГИЈА, А ДЕЛУЈЕ! Ако вас муче ДЛАЧИЦЕ НА ОДЕЋИ, овај једноставан поступак РЕШАВА проблем заувек
Ако вас муче длачице на тамној одећи, постоји трик који ће вам олакшати живот.
Свако ко има кућног љубимца, а који се лиња, био је спреман одрећи се у једном тренутку ношења тамне одеће. Понекад су длачице толико ситне, да се попут иглице завуку у омиљени џемпер, блузу или панталоне.
Да не бисте пре сваког прања губили време на самолепљивом ваљку који скупља прашину и длачице, постоји једноставан трик који не представља додатни посао.
Како уклонити длаке од животиња са одеће?
Пре него што напуните бубањ машине одећом, ставите једну влажну марамицу. Важно је да на сваких седам до осам килограма веша не стављате више од три марамице одједном. Такође, ако не желите да вам одећа мирише на влажне марамице, искористите антибактеријске или оне које су без мириса.
Због своје структуре, влажна марамица савршено хвата све врсте прљавштине. Делује као "упијач" и посебно добро скупља длаке.
Да бисте из машине за веш извукли потпуно чисту одећу, запамтите неколико правила. Добро је претходно распрети одећу и истрести је. Не убацујте је смотану. Када се бубањ почне окретати, влажне марамице ће се мешати у одећу и скупљати длачице.
Важно је да су влажне марамице довољно чврсте и дебеле да се не распада током циклуса прања, а ако нисте сигурни колико су јаке, можете лако проверити покушајем да их покидате рукама. Ако не успете или вам треба превише снаге да их покидате, они су довољно чврсти.