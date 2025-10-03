Клечао, молио за милост, али… ПАФ ДЕДИ ИДЕ У ЗАТВОР Репер осуђен на 50 месеци робије по оптужбама за проституцију
Паф Деди (Шон Диди Комбс) осуђен је на 50 месеци затвора пред федералним судијом у Њујорку након што је раније ове године проглашен кривим по оптужбама за проституцију.
Тужиоци су затражили од судије да Паф Деди (Шон Деди Комбс) буде осуђен на 11 година затвора, тврдећи да се музички могул "није покајао" и позивајући се на његово признање о насиљу у породици.
Комбсови адвокати су, с друге стране, затражили од судије да га осуди на највише 14 месеци затвора. Музичар је провео више од годину дана иза решетака, од хапшења у септембру 2024. године.
Контроверзни музички продуцент, који је махнуо присталицама по доласку на суд, ослобођен је озбиљнијих оптужби за рекетирање и трговину људима у сврху се*суалне експлоатације у јулу, али је проглашен кривим по две тачке оптужнице за превоз бивших девојака ради проституције.
Док је разговарао са судијом, Деди је молио да добије другу шансу.
Молим Вас за шансу да поново будем отац. Молим Вас за шансу да поново будем син. Молим Вас за шансу да поново будем вођа у својој заједници. Молим Вас за шансу да добијем помоћ која ми је очајнички потребна да постанем боља особа, јер не желим да разочарам Бога, не желим да разочарам своју породицу. Немам никога да кривим осим себе. Знам да никада више нећу дирати другу особу. Знам да сам научио лекцију. Спреман сам да се придржавам свих услова које ми суд постави. Када разговарамо о могућности да поделим своју причу, када добијем прилику, то није само план да се добије мање времена – већ да је ова прича стварна, ова прича је трагична, рекао је, између осталог Паф Деди после завршних речи његовог адвокатског тима, пише Жена Блиц.