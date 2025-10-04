ОВАЈ КУПУС МОЖЕ БИТИ ОПАСАН ПО ЗДРАВЉЕ Ево како да препознате главице третиране пестицидима
Изглед, боја и мирис одмах ће вам открити купус који је препун пестицида и хемикалија.
Сезона зимнице је почела, већина домаћица је већ пробала најбољи рецепт за киселе краставчиће – још боље од оних куповних, а многе већ „меркају“ млади купус како би га за коју недељу киселиле. Међутим, „рано“ поврће и воће носе са собом један здравствени ризик, а то је да садржи повећу количину нитрата.
Нитрати су хемијска једињења која се додају воћу и поврћу како би плод што пре сазрео. Проблем је када ова хемија продре у намирницу, тада постаје опасна по здравље. Код младог купуса, нитрати се највише накупљају у корену и површинским листовима, а најмање у самој средини главице.
Зато стручњаци апелују да никако не једете корен, који многи воле да грицкају када „издубе“ главицу пре него је положе у буре и започну кисељење. Ако кувате сладак купус, обавезно одбаците површинске листове, велика је могућност да садржи нитрате.
Која количина нитрата је опасна?
Према препорукама Светске здравствене организације, „безбедан“ унос нитрата је 5 мг дневно на килограм телесне тежине. Па тако, за особу која је тешка на пример 60 кг, неће бити проблем ако унесе 300 мг нитрата кроз храну, што је отприлике око 400 г свежег купуса (наравно, ако уклоните корен и површинске листове, количина нитрата по граму купуса се смањује). Међутим, стручњаци напомињу да нема разлога за бригу, јер није свака главица купуса „накљукана хемијом“. Једноставно треба бити обазрив са плодовима који су храњени органским и минералним ђубривима како би брже расли и били већи.
Како одабрати најбољи купус?
Приликом избора купуса морате обратити пажњу на мирис и изглед. Поврће би требало да мирише баш тако – на купус. Спољни листови поврћа морају да буду нетакнути, без оштећења, да буду карактеристичног облика и боје (бела, зелена или љубичаста). Спољно лишће не би требало да буде осушено, а код беле и љубичасте сорте, ово лишће би требало и да се „сија“.
Како препознати купус третиран пестицидима?
1. Изглед и боја
Природни купус има равномерну боју и мат текстуру.Ако је главица пресветла, има необичан сјај или мрље, то може указивати на хемијски третман.
2. Мирис
Купус треба да има благи, свежи мирис.
Ако осетиш јак хемијски мирис или непријатну арому, велика је вероватноћа да је третиран пестицидима.
3. Листови
Природни листови су мекани, савитљиви, али чврсти.
Ако су превише тврди, хрскави или неприродно чврсти, могуће је да су узгајани уз помоћ хемијских адитива.
4. Цена и порекло
Купус из локалне производње обично је мање третиран.
Ако је изузетно јефтин, то може бити сигнал да је узгајан у масовним условима уз употребу пестицида.
5. Сезона
Купус ван своје природне сезоне често долази из контролисаних услова уз хемијску подршку.
Бирај сезонско поврће — оно има мање шансе да буде третирано агресивно
Савет: За додатну сигурност, купуј купус од проверених локалних произвођача или са органских пијаца, где је мања вероватноћа да је третиран штетним супстанцама.