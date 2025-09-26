окоТВоко: Вечито ретроградни Меркур
Да нема Јоване Гргуревић и њене емисије „Ни пет ни шест” са Курир телевизије требало би је измислити.
Темама којима се она бави се нико не бави, посебно не друге две познате Јоване. Изгледа да је то име које је синоним за данашње ТВ новинарке. Јована Гргуревић се бавила питањем астрологије и повратком веровања у невидљиво. Зашто коришћење магије и астрологије постаје све популарније?
Магија и астрологија у 21. веку бекство су од стварности или потрага за смислом. Посебно занимљива гошћа у емисији била је Јасна Јојић, писац и етнолог, која је говорила о томе колико медији манипулативно користе ретроградни Меркур, помрачења Сунца и Месеца, кретање Марса и Сатурна, па се публика слуди, јер се пише о видовитој баба Ванги, а она није ни познавала астрологију.
Кад је неки проблем - ту је увек савршени изговор ретроградни Меркур. Али, телефон се, наравно, усијао од позива радознале публике. Ту се, заправо, откривају највећи проблеми овог друштва. Једна Рачица је питала када ће тридесетогодишња ћерка да јој се скине са буџета и са грбаче. Колективно несвесно Јунгово...
Али, да астрологија, када се користи на прави начин, може да помогне говори и податак да је добитник Пулицерове награде користио услуге свог астролога, као што су то током историје користили многи владари и властодршци. У Версају је астролог живео уз Луја XIV.
Најбољи астролози кроз историју били су лекари и фармацеути. Астролози су омиљени и код познатих личности. Неко рече на некој другој таблоидној телевизији да је Ана Николић имала према Ралету кармички дуг и зато им се све и дешавало. И нема разлога да астрологија буде забрањена на јавним сервисима. Некада је о астрологији дивну емисију „У сну сан” водила Драгана Катић. Да је више таквих емисија, а не оних где пророчице гатају, не би се ни астрологија тако компромитовала као ствар која је увек интересовала људе.
Гошће код Јоване Гргуровић признале су колико су пута новинарке написале дневни хороскоп за новине или портал кад није имао ко квалификован то да уради. Знање је потребно за све, па и за ову област. Кад у њу уђу шарлатани и незналице то онда постаје типичан српски проблем. Код нас о свему говоре некомпетентни људи. Па није ни чудо што су толики пророци омашили. Ови ратови, ковид... то све није случајно. Пише на небу...
Чини ми се да су најбесмиленији астро-канали на којима се стално говоре прогнозе за знаке, а не постоји ни једна ауторска емисија о томе. Како је ишло таквим телевизијама говори и податак да је телевизија Мој астролог променила име у Она ТВ, што значи да првобитни концепт такве кабловске телевизије није прошао.
Као што су и бесмислена гатања у тарот и пасуљ које гледамо на комшијским телевизијама, али по правилу они који најбоље раде астрологију не воле да се појављују на телевизији. Не треба им таква реклама. Имају довољно посла, јер најбоља реклама је она која се преноси од уста до уста - добра препорука.
Све зависи под каквом сте звездом рођени. Ако сте рођени под срећном звездом има да живите „мега, мега”. Ако сте рођени под кармичком муком и утицајем Сатурна остаје само да преживите муке. Треба познавати и медије и звезде. Тако ће бити лакше да прегрмите ову елементарну непогоду звану живот.
Да има космичке правде не би толики дивни људи отишли на неко боље место, а медијски угурсузи и баксузи остадоше овде да нас нервирају, да нам загорчавају живот и да нам доводе лоше астрологе, „транџа пророчице”, да нам додатно загорчавају живот. Емисија „Ни пет, ни шест” је пример како и метафизичке теме могу да се раде квалитетно.
Александар Филиповић