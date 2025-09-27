scattered clouds
20°C
27.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФУДБАЛЕРИ ТСЦ-А У НЕДЕЉУ (16) ДОЧЕКУЈУ НОВИ ПАЗАР У СУПЕРЛИГИ: Ствари морају да се мењају

27.09.2025. 14:57 15:01
Пише:
Вук Гвозденовић
Коментари (0)
тсц/Д. Милић
Фото: ТСЦ/Д. Милић

Када је почињао суперлигашки караван, сигурно је да су у Бачкој Тополи очекивали бољи бодовни салдо након девет одиграних кола.

ТСЦ је, међутим, укњижио само 11 бодова, а оно што још више брине је променљива игра екипе, која никако да ухвати залет и подсети на тим који је прошле сезоне изборио нокаут фазу Лиге конференција.

ТСЦ у недељу игра с Новим Пазаром, од 16 сати у Бачкој Тополи. Пазарци се тренутно котирају боље и одмах су иза водеће тројке - Црвене звезде, Партизана и Војводине.

Стратег Бачкотополчана, Дарије Калезић, истакао је квалитете ривала.

- Нови Пазар је, на челу с тренером Владимиром Гаћиновићем, веома опасна екипа, која је има јасно дефинисану игра, дисциплинована је и свакако заслужује наше поштовање. Одласком капитена Љајића, тим је дошао до изражаја и сада више појединац не преузима све улоге. Морамо да покажемо дисциплину каква је била против Младости и сигуран сам да то можемо да поновимо - рекао је Калезић.

Бачкотополчани су чак десет, од 11 бодова, освојили на домаћем терену.

- Одговор је врло једноставан, промене у тиму директно утичу на резултате. Морамо да кренемо с освајањем бодова у гостима. Екипа се увек припрема на исти начин, али због осталих ствари и новог процеса стварања тима, десило се то да освојимо само бод ван наше куће. У гостима још не пружамо игре какве могу да се виде у Бачкој Тополи и надам се да ће и то ускоро да се промени - јасан је Калезић.

ТСЦ ПРИПРЕМЕ тсц тсц арена тсц бачка топола
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОКОВАО НАС СУДИЈА - ТСЦ РЕАГОВАО САОПШТЕЊЕМ: Није му први пут, закинуо нас је и за историјски успех
спорт

ОКОВАО НАС СУДИЈА - ТСЦ РЕАГОВАО САОПШТЕЊЕМ: Није му први пут, закинуо нас је и за историјски успех

26.09.2025. 11:06 11:07
Волим
0
Коментар
1
Сачувај
ГОЛЕАДА НА БАНОВОМ БРДУ И ПОРАЗ ТСЦ-А: Чукарички срушио неугодну традицију
спорт

ГОЛЕАДА НА БАНОВОМ БРДУ И ПОРАЗ ТСЦ-А: Чукарички срушио неугодну традицију

21.09.2025. 20:19 20:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СЛОБОДАН УРОШЕВИЋ ПОТПИСАО УГОВОР СА БАЧКОТОПОЛЧАНИМА:  Искусни дефанзивац стигао је у ТСЦ као слободан играч
urosevic

СЛОБОДАН УРОШЕВИЋ ПОТПИСАО УГОВОР СА БАЧКОТОПОЛЧАНИМА:  Искусни дефанзивац стигао је у ТСЦ као слободан играч

09.09.2025. 17:03 17:05
Волим
0
Коментар
0
Сачувај