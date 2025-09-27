ФУДБАЛЕРИ ТСЦ-А У НЕДЕЉУ (16) ДОЧЕКУЈУ НОВИ ПАЗАР У СУПЕРЛИГИ: Ствари морају да се мењају
Када је почињао суперлигашки караван, сигурно је да су у Бачкој Тополи очекивали бољи бодовни салдо након девет одиграних кола.
ТСЦ је, међутим, укњижио само 11 бодова, а оно што још више брине је променљива игра екипе, која никако да ухвати залет и подсети на тим који је прошле сезоне изборио нокаут фазу Лиге конференција.
ТСЦ у недељу игра с Новим Пазаром, од 16 сати у Бачкој Тополи. Пазарци се тренутно котирају боље и одмах су иза водеће тројке - Црвене звезде, Партизана и Војводине.
Стратег Бачкотополчана, Дарије Калезић, истакао је квалитете ривала.
- Нови Пазар је, на челу с тренером Владимиром Гаћиновићем, веома опасна екипа, која је има јасно дефинисану игра, дисциплинована је и свакако заслужује наше поштовање. Одласком капитена Љајића, тим је дошао до изражаја и сада више појединац не преузима све улоге. Морамо да покажемо дисциплину каква је била против Младости и сигуран сам да то можемо да поновимо - рекао је Калезић.
Бачкотополчани су чак десет, од 11 бодова, освојили на домаћем терену.
- Одговор је врло једноставан, промене у тиму директно утичу на резултате. Морамо да кренемо с освајањем бодова у гостима. Екипа се увек припрема на исти начин, али због осталих ствари и новог процеса стварања тима, десило се то да освојимо само бод ван наше куће. У гостима још не пружамо игре какве могу да се виде у Бачкој Тополи и надам се да ће и то ускоро да се промени - јасан је Калезић.