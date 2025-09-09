СЛОБОДАН УРОШЕВИЋ ПОТПИСАО УГОВОР СА БАЧКОТОПОЛЧАНИМА: Искусни дефанзивац стигао је у ТСЦ као слободан играч
09.09.2025. 17:03 17:05
Српски фудбалер Слободан Урошевић потписао је уговор са ТСЦ-ом.
Урошевић (31) није имао клуб након што му је истекао уговор са Арисом из Лимасола за који је играо претходне две године.
Каријеру је започео у београдском Раду, а затим је играо за БАСК и Напредак. У београдском Партизану провео је пет сезона и одиграо 200 утакмица уз 15 постигнутих голова. У иностранству је наступао за белгијски Леувен и кипарски Арис. Три пута је облачио дрес репрезентације Србије и био је члан омладинске селекције У19 која је 2013. године у Литванији освојила Европско првенство.
ТСЦ се налази на осмом месту на табели Суперлиге Србије са осам бодова, а у недељу ће дочекати Младост из Лучана.