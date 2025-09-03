few clouds
ДИМОСКИ ЗВАНИЧНО У ТСЦ: Угашен пожар на левом беку

03.09.2025. 13:19 13:55
Пише:
Вук Гвозденовић
тсц
Фото: ТСЦ

Као што је „Дневник“ најавио, леви бек Бојан Димоски званично је појачао ФК ТСЦ. 

Македонац је за национални тим уписао 20 наступа, а у Бачку Тополу стиже из Акрона који је на име обештећења инкасирао 100.000 евра. Нису желели Бачкотополчани да експериментишу на левом беку након одласка Виктора Радојевића у Чикаго, као и због Немање Петровића чији је скри повратак на терен упитан.

Димоски је рођен 2001. године, каријеру је градио у Тетексу и Вардару, а домаћој фудбалској јавности је познат с почетка године када је имао кратку епизоду у Партизану.

Прилику да дебитује за „плаве лавове“ Димоски ће имати 13. септембра када ТСЦ дочекује Младост из Лучана у осмом колу Суперлиге.

ТСЦ ПРИПРЕМЕ тсц тсц арена тсц бачка топола
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Фудбал
