Нови Сад
СТИЖЕ БОГАТСТВО! ОВИ ЗНАКОВИ ДО 4. ОКТОБРА РЕШАВАЈУ СВЕ ПРОБЛЕМЕ Црни дани су иза њих, паре лежу са свих страна, један знак треба да игра ИГРЕ НА СРЕЋУ

Налазимо се у сезони Ваге, а положај планета ће појединим знаковима више одговарати, па ће успети да зараде велики новац до 4. октобра.

Марс је згазио у Шкорпију, а Венера у Девицу, али и даље осећамо утицај помрачења Сунца и Месеца, тако да треба бити опрезан до краја године када је новац у питању.

Ипак, појединим знаковима ће положај звезда одговарати, па ће профитирати. Ако се питате ко ће имати новац до 4. октобра, међу њима су знакови као што су: Ваге, Девице, Бикови и Стрелчеви.

ВАГА

Марс у Шкорпији доноси вам велики новац. У овом периоду ћете остварити велику зараду и на тај начин поправити своју годишњу финансијску ситуацију.

ДЕВИЦА

Сезона Ваге доноси вам више од једног извора зараде. Због тога ћете се финанијски поправити током октобра у односу на претходни месец.

БИК

Уран у Близанцима погодује играма на срећу, али и ризику, тако да ћете изненада доћи до великих пара.

СТРЕЛАЦ

Сатурн вам даје новац према заслугама. Због тога можете да очекујете постепени раст зараде и побољшање финансијске ситуације.

Хороскопски знак који треба да игра игре на срећу је Рак.

