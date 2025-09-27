СТИЖЕ БОГАТСТВО! ОВИ ЗНАКОВИ ДО 4. ОКТОБРА РЕШАВАЈУ СВЕ ПРОБЛЕМЕ Црни дани су иза њих, паре лежу са свих страна, један знак треба да игра ИГРЕ НА СРЕЋУ
Налазимо се у сезони Ваге, а положај планета ће појединим знаковима више одговарати, па ће успети да зараде велики новац до 4. октобра.
Марс је згазио у Шкорпију, а Венера у Девицу, али и даље осећамо утицај помрачења Сунца и Месеца, тако да треба бити опрезан до краја године када је новац у питању.
Ипак, појединим знаковима ће положај звезда одговарати, па ће профитирати. Ако се питате ко ће имати новац до 4. октобра, међу њима су знакови као што су: Ваге, Девице, Бикови и Стрелчеви.
ВАГА
Марс у Шкорпији доноси вам велики новац. У овом периоду ћете остварити велику зараду и на тај начин поправити своју годишњу финансијску ситуацију.
ДЕВИЦА
Сезона Ваге доноси вам више од једног извора зараде. Због тога ћете се финанијски поправити током октобра у односу на претходни месец.
БИК
Уран у Близанцима погодује играма на срећу, али и ризику, тако да ћете изненада доћи до великих пара.
СТРЕЛАЦ
Сатурн вам даје новац према заслугама. Због тога можете да очекујете постепени раст зараде и побољшање финансијске ситуације.
Хороскопски знак који треба да игра игре на срећу је Рак.