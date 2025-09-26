ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА СУБОТУ, 27. СЕПТЕМБАР 2025. ГОДИНЕ
ДНЕВНИ ХОРОСКОП Овнови и Бикови нек „пробуше кашику”, Ракови могу да се опусте
Какав је дан пред нама, прочитајте у дневном хороскопу за суботу, 27. септембар 2025. године.
♈︎ ОВАН
Покушајте да добро одмерите ситуацију на послу како бисте донели исправну одлуку у вези са неким важним питањем. Дуги разговори са партнером и безрезервна подршка коју са те стране добијате и те како вам помаже у доношењу одлука. Здравије се храните.
♉︎ БИК
Данас размишљате о постизању компромиса у пословној сарадњи са партнерима како не бисте били на губитку. По правилу сте вољни да предузмете неопходне кораке како бисте побољшали односе са драгом особом. Обратите пажњу на исхрану и уносите више течности.
♊︎ БЛИЗАНЦИ
Интензивно размишљате о неким новим пословним изазовима са којима сте се суочили претходних дана. Своју пословичну тврдоглавост ставите у други план јер драга особа није расположена да вам је данас толерише. Блага меланхолија је, понекад, сасвим нормална.
♋︎ РАК
Данас сте веома комуникативни и окупљате око себе људе које највише волите и који вас воле и поштују. Свима приређујете један незабораван дан, а вољена особа вас у томе подржава. Водили сте рачуна о здравој исхрани, тако да данас можете мало да се опустите.
♌︎ ЛАВ
Ваша креативност данас разбија монотонију свакодневице и ваше најближе породично окружење је пуно дивљења за лепо изненађење које сте им приредили. Разговарајте са вољеном особом да бисте разјаснили узроке преосетљивости. Одморите се, заслужили сте.
♍︎ ДЕВИЦА
На послу и код куће, већина вас сматра искусном особом, па се немојте изненадити ако данас многи од вас затраже савет за најразличитија питања. Ваши емотивни односи су стабилни и то вас испуњава миром и задовољством. Наставите да водите рачуна о исхрани.
♎︎ ВАГА
За вас је и данас радни дан и могло би доћи до неке напете ситуације у пословном окружењу, па је од велике важности да пронађете начин да се опустите. У партнерске односе могли бисте да унесете више динамике. Одвојите барем један дан да се посветите само себи.
♏︎ ШКОРПИЈА
Данас ћете великом брзином доћи до свих информација које су вам потребне да на најбољи начин завршите оно што сте наумили. Партнеру покажите да вам је веома стало да сазнате који су узроци променама у расположењу. Изађите заједно у шетњу у природи.
♐︎ СТРЕЛАЦ
Чврсто се држите својих принципа у пословању и не желите да одступите од њих. Колеге и блиски сарадници вам у томе пружају пуну подршку. Вољена особа вам може предложити нешто неочекивано. Здравље је солидно, али би требало да будете физички активнији.
♑︎ ЈАРАЦ
Ситуација у пословном окружењу тренутно се одвија у вашу корист. Посветите дане предаха да осмислите будућу стратегију. Не би требало да дозволите да се однос са блиском особом претвори у ривалитет. Добијате комплименте како сте лепо неговани.
♒︎ ВОДОЛИЈА
Искористите своје знање и вештине на најбољи могући начин. Угађате породици и пријатељима којима сте се данас окружили. Складан однос, пун љубави и разумевања, и даље је најважнија карактеристика вашег приватног живота. Добро се осећате и све вам је потаман.
♓︎ РИБЕ
Искористите дане викенда да размислите како да се више наметнете у радном колективу како би и други приметили ваше квалитете. Особа рођена у знаку Јарца жели ближи контакт с вама. Више се крећите и, без обзира на временске услове, пођите у шетњу.