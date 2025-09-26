Испробајте...
ОВА ХРАНА ЛЕЧИ НЕСАНИЦУ Јапанци открили шта треба да једете да спавате као беба
Храна с високим гликемијским индексом, попут пиринча, обилује амино-киселином триптофаном која узрокује поспаност
Зна се да одређене намирнице повољно делују на сан, а јапански научници потврдили су како редовно конзумирање већих количина пиринча помаже да се победи несаница.
Храна с високим гликемијским индексом, попут пиринча, обилује амино-киселином триптофаном која узрокује поспаност. Триптофан повећава количину серотонина у мозгу и поспешује производњу мелатонина, хормона спавања, пише „Daily Mail“.
Ако свом лицу приуштите ове ритуале пред спавање, ујутру ћете се пробудити лепше.
Људи који редовно једу пиринач имају бољи сан, док они који једу тестенину чешће имају проблеме са спавањем – сан им је често испрекидан и треба им више времена да би заспали, док они који једу пиринач дуже и боље спавају, утврдила је студија у којој је учествовало 1.848 испитаника.
„Намирнице високог гликемијског индекса повезују се с бољим сном, посебно са његовинм дужим трајањем. Али исто не важи за тестенину која ремети сан. Ипак, једење хлеба, палачинки или пице за вечеру није имало никакав утицај на сан“, тврде научници, наводи Крстарица.