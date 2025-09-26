Посебно је важан за децу и труднице
О овом МИНЕРАЛУ сви причају! Јача ИМУНИТЕТ, утиче на МЕТАБОЛИЗАМ и правилан рад ШТИТНЕ, битан је и за хормонско здравље АЛАРМАНТНО: У Србији нико не једе довољно храну у којој га има!
Знаш онај осећај кад си стално уморан, имунитет ти пада или ти рана споро зараста? Врло је могуће да ти недостаје цинк – минерал који тело користи за стотине различитих функција.
Зашто је цинк толико важан?
– Помаже да се ране брже и боље залече и јача имунитет.
– Битан је за хормонско и сексуално здравље и код мушкараца и код жена.
– Утиче на метаболизам, правилан рад штитне жлезде, али и на чуло укуса и мириса.
– Посебно је важан за децу и труднице – код њих утиче на правилан раст и развој плода, али и на повећане потребе организма.
Шта се дешава када га нема довољно?
– Може да нестане апетита, имунитет ослаби, а код деце успори раст.
– Често се јављају и кожни проблеми, попут акни или упала, а и коса и нокти могу ослабити.
Где га можемо наћи?
– Највише га има у каменицама (остригама), али и у говедини, свињетини и млечним производима.
– Добри извори су и семенке бундеве, сочиво и житарице обогаћене цинком.
Колико је довољно?
– Мушкарцима старијим од 14 година треба око 11 мг дневно.
– Женама је довољно око 8 мг, али у трудноћи и током дојења потребе расту.
Важно је не претерати – горња граница је око 40 мг дневно. Вишак може изазвати мучнину, губитак апетита и проблеме с варењем, па чак и пореметити равнотежу других минерала, попут бакра.
Ко је највише у ризику од мањка цинка?
– Вегани и вегетаријанци, јер се цинк из биљака слабије апсорбује.
– Особе које имају проблема с варењем, попут оних са Кроновом болешћу.
– Дојенчад која се хране искључиво мајчиним млеком, јер понекад не добијају довољно цинка у одређеним фазама развоја, пише Крстарица.