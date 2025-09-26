overcast clouds
Посебно је важан за децу и труднице

О овом МИНЕРАЛУ сви причају! Јача ИМУНИТЕТ, утиче на МЕТАБОЛИЗАМ и правилан рад ШТИТНЕ, битан је и за хормонско здравље АЛАРМАНТНО: У Србији нико не једе довољно храну у којој га има!

26.09.2025. 22:09 22:12
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица/24сата.хр
храна
Фото: pexels.com

Знаш онај осећај кад си стално уморан, имунитет ти пада или ти рана споро зараста? Врло је могуће да ти недостаје цинк – минерал који тело користи за стотине различитих функција.

Зашто је цинк толико важан?
 

– Помаже да се ране брже и боље залече и јача имунитет.
– Битан је за хормонско и сексуално здравље и код мушкараца и код жена.

– Утиче на метаболизам, правилан рад штитне жлезде, али и на чуло укуса и мириса.

– Посебно је важан за децу и труднице – код њих утиче на правилан раст и развој плода, али и на повећане потребе организма.

Шта се дешава када га нема довољно?

– Може да нестане апетита, имунитет ослаби, а код деце успори раст.

– Често се јављају и кожни проблеми, попут акни или упала, а и коса и нокти могу ослабити.

Где га можемо наћи?

– Највише га има у каменицама (остригама), али и у говедини, свињетини и млечним производима.

– Добри извори су и семенке бундеве, сочиво и житарице обогаћене цинком.

Колико је довољно?

– Мушкарцима старијим од 14 година треба око 11 мг дневно.

– Женама је довољно око 8 мг, али у трудноћи и током дојења потребе расту.

Важно је не претерати – горња граница је око 40 мг дневно. Вишак може изазвати мучнину, губитак апетита и проблеме с варењем, па чак и пореметити равнотежу других минерала, попут бакра.

Ко је највише у ризику од мањка цинка?

– Вегани и вегетаријанци, јер се цинк из биљака слабије апсорбује.
 

– Особе које имају проблема с варењем, попут оних са Кроновом болешћу.
 

– Дојенчад која се хране искључиво мајчиним млеком, јер понекад не добијају довољно цинка у одређеним фазама развоја, пише Крстарица.

 

минерали здрава исхрана цинк
Извор:
Крстарица/24сата.хр
Пише:
Дневник
