Његове речи ломe срце!
„ НАЈТЕЖА ГОДИНА У МОМ ЖИВОТУ “ Принц Вилијам открио шта се заиста дешавало током Кејтине борбе са раком (ВИДЕО)
Принц од Велса појавио се поред канадског комичара и глумца Јуџинија Леваја у новој емисији "The Reluctant Traveller", у којој Левај истражује Лондон како би искусио краљевски живот.
Принц Вилијам проговорио је о "најтежој години свог живота" током ретког телевизијског интервјуа који је дао медијима, пише Huffpost.
Најава емисије, која ће премијерно бити приказана на Apple ТВ-у 3. октобра, приказује Леваја како се сусреће с принцом Вилијамом у дворцу Виндзор.
Након што је добио руком писани Вилијамов позив, звезда Schitt's Creeka креће у ексклузивни обилазак краљевског имања у друштву будућег краља.
"Пружамо ову услугу свима. Радимо персонализоване обиласке свуда", нашалио се Вилијам пре него што су кренули у шетњу дворцем.
Потом Вилијам и Јуџин одлазе у локални паб на пиће, а тамо принц од Велса отворено проговара о изазовима с којима су се он и његова породица суочили у протеклих 12 месеци, спомињући краља Чарлса и принцезу Кејт којима је рак дијагностикован у року од неколико недеља.
"Рекао бих да је 2024. била најтежа година у мом животу. Знате, живот нас тестира, а наша способност превладавања тога чини нас оним што јесмо", рекао је.
Слично је о болести супруге и оца говорио и прошле године током самосталног путовања у Јужну Африку у новембру.
Тада је Вилијам похвалио храброст Кејт и Чарлса, признајући да су њихови здравствени проблеми узели данак целој породици.
"Било је ужасно. Вероватно је то била најтежа година у мом животу. Покушај да се прође кроз све остало и да се све одржи на правом путу био је стварно тежак. Али јако сам поносан на своју супругу, поносан сам на свог оца, што су се носили са стварима на начин на које су чинили. С личне тачке гледишта, било је брутално", признао је.
Вилијам је признао да су му краљевске одговорности пружиле утеху током тако изазовних периода, објаснивши да се борио с усклађивањем обавеза.
"Ове године сам опуштенији, мораш ићи даље. Уживам у свом послу и уживам и у обезбеђивању времена за своју породицу", додао је.